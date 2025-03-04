15歲男徹夜打電動竟嚴重耳鳴　醫：3因素造成「突發性耳聾」

▲長時間戴耳機打電動可能造成聽力受損。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

一名15歲少年在農曆新年期間長時間徹夜使用耳機打電動，隔天出現嚴重耳鳴及聽力減退，就醫後被診斷為「突發性耳聾」。醫師認為，熬夜精神過度緊繃影響內耳血液循環，加上耳機以高分貝音量刺激內耳毛細胞，導致其受損甚至死亡，才會造成突發性聽力損傷。

根據新華社報導，為了在喧鬧的環境中獲得片刻平靜或因工作需求，不少人長時間佩戴耳機，然而這種習慣可能對聽力健康造成威脅。家住廣東陽江的15歲中學生小李因長時間徹夜使用耳機玩遊戲，隔天出現嚴重耳鳴及聽力下降，在當地醫院被診斷為突發性耳聾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小李的主治醫師、中山大學附屬第一醫院耳鼻喉科主任醫師吳旋表示，熬夜改變人體的生理時鐘，使得免疫力下降，易受病毒侵犯；長時間專注於遊戲令精神過度緊繃，刺激小血管痙攣，影響內耳的血液循環。另外，過久佩戴耳機，以高分貝音量刺激內耳毛細胞，導致其受損甚至死亡，結果造成突發性聽力損傷。

吳旋指出，不正當使用耳機等裝置，可能會對聽力健康帶來多種負面影響。長期使用耳機可能引發不可逆轉的聽力減退情況，而過大的音量更會損害內耳毛細胞，導致異常的神經反應，例如耳鳴，且經常佩戴耳機者容易發生聽覺疲勞等症狀。

根據吳旋的觀察，近年來因耳機使用不當而導致聽力受損的案例不斷增加，其中學生是主要受害群體，也包含許多需要長時間使用耳機的專業工作者。

吳旋建議，使用耳機應控制音量不要超過60分貝，對於頻繁使用耳機的工作者，連續佩戴不應超過1小時，每日總使用時長不應超過3小時，期間讓耳朵充分休息才是保護之道。專家進一步提醒，在嘈雜的環境中，如地鐵、公車、馬路旁，不建議「以噪制噪」的方式來使用耳機，因為高分貝音量有可能導致聽力受損。

中山大學附屬第一醫院耳鼻喉科耳專科副主任陳塏鈿強調，使用耳機時若感到耳部不適，例如出現聽力減弱、耳痛或耳鳴等症狀，應立刻停止使用，讓耳朵休息，並及早就醫。此外，老年人如果面臨聽力下降，應先諮詢耳科專家，以確定相應的病因和治療方案，避免不當使用助聽器而延誤病情，甚至加重耳聾。