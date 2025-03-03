回暖後大降溫「當心3疾病來襲」　醫示警：胸痛15分鐘快就醫

▲近期氣溫變化劇烈，容易出現呼吸道疾病、過敏性疾病與心腦血管疾病。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

近期天氣變化劇烈，雖然氣溫才剛回暖，但預計明天又會有冷空氣襲來，多數地區將出現明顯降溫。專家提醒，這段時間最容易出現呼吸道疾病、過敏性疾病與心腦血管疾病，特別是幼兒、慢性病患者與年長者風險更高，務必注意保暖、防範過敏原並留意身體異狀，才能降低天氣劇變帶來的健康威脅。

根據新華社報導，春季時氣溫經常劇烈波動，忽冷忽熱的天氣容易導致呼吸系統疾病流行，除了普通感冒之外，流行性感冒也在春季出現。

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復旦大學附屬兒科醫院感染傳染科副主任曾玫表示，兒童對多種呼吸道傳染病較為敏感，如流行性腮腺炎主要透過飛沫傳播，症狀為腮腺腫大和疼痛，可能伴隨發熱、頭痛；而未接種麻疹疫苗的人群易感染麻疹，出現發熱、高熱、咳嗽、流鼻水及全身皮疹等症狀。

曾玫警告，若流行性感冒病情嚴重，可能引發肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，一經確診應盡快接受抗病毒治療以避免惡化。

此外，春天的風中常夾雜花粉、塵蟎、柳絮等過敏原，對人體易引發過敏性疾病，如季節性接觸性皮炎、蕁麻疹、濕疹、過敏性皮炎，以及過敏性鼻炎、哮喘、結膜炎等。

廣西壯族自治區婦幼保健院過敏性疾病科副主任醫師馮燕華建議，外出時可佩戴口罩、帽子，回家後立即清潔面部及換衣，以避免接觸過敏原。對過敏性鼻炎、哮喘患者來說，日常需規律用藥，使病情保持在良好控制狀態，從而降低過敏風險。

春季溫差大，心腦血管疾病也需謹慎管理。廣西壯族自治區江濱醫院心血管內科副主任醫師黃萬眾表示，患上高血壓、動脈硬化、糖尿病等基礎疾病的患者，血管硬化程度較高，不易適應環境溫度驟變，容易促發腦溢血、中風、心肌梗塞等疾病。

對此，黃萬眾建議早晚添加背心、圍巾，以保暖頸部及胸口不受寒，洗澡時水溫控制在38到40度，從四肢開始沖淋；起床時應依序進行「3個30秒」，包括睜眼30秒、坐起30秒、床邊坐30秒，給血管時間適應變化。此外，若出現持續頭痛、單側肢體麻木、胸痛超過15分鐘應立即就醫。