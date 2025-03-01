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耳機一直掛耳上！耳鼻喉醫揭「3永久性傷害」　4招可預防

▲戴耳機,耳機,耳朵。（圖／記者李佳蓉攝） 

▲現代人習慣長時間戴著耳機，小心對聽力造成永久性傷害。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

有些人離不開音樂，隨時隨地都要戴著耳機長時間佩戴耳機，尤其是音量過高，可能對聽力造成嚴重損害。耳鼻喉科醫師張皓鈞特別提醒，過度使用耳機可能帶來多種聽力問題，這些問題一旦發生，往往難以恢復。

張皓鈞醫師日前在臉書發文提醒，長時間佩戴耳機以及音量過高可能導致3大問題，包括「耳鳴：耳內持續出現嗡嗡聲，讓人無法集中注意力」、「聽力下降：聽力逐漸變弱，影響日常溝通，造成生活不便」以及「噪音性聽力損傷：長期使用高音量耳機會損害內耳細胞，這種傷害一旦發生便很難恢復」。

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為了保護耳朵，張皓鈞也分享以下4個小秘訣，呼籲大家檢視自己的耳機使用習慣，從今天起開始保護耳朵，不要因一時的疏忽，換來一生的遺憾：

一、60/60法則：

使用耳機時，音量控制在最大音量的60%以下，每次使用不超過60分鐘。這樣可以減少對耳朵的壓力，避免長時間高音量造成的聽力損傷。

二、選對耳機：

選擇降噪或開放式耳機，在安靜環境下享受音樂，避免因外界噪音而調高音量。降噪耳機能有效隔絕外界噪音，使得音量不必開得太高。

三、讓耳朵休息：

每隔一段時間，記得摘下耳機，給耳朵放個假，享受自然聲音。這樣可以讓耳朵得到充分休息，減少疲勞。

四、定期檢查聽力：

若出現耳鳴或聽力變化，務必及時就醫檢查，以防問題惡化。定期檢查可以及早發現並處理聽力問題，避免情況惡化。

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關鍵字： 聽力 耳機 警示 護耳 聽力損害

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