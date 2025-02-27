人力荒釀急診壅塞　護理公會提6對策：每月1萬津貼留人

▲急診壅塞問題近日引發關注。（示意圖／CFP）

文／中央社

醫院急診壅塞，護理人力告急，護理公會全聯會提出補助每月新台幣1萬元津貼，年薪達百萬等6項對策；醫院陸續祭出急診壅塞獎金，如馬偕醫院每月最多5000元，減少醫療體系衝擊。

中華民國護理師護士公會全國聯合會監事長高靖秋今天接受媒體聯訪時表示，護理人員長期超時工作、薪資偏低、職場環境惡劣，導致人力持續流失，形成護理人力短缺、病床關閉、急診壅塞的惡性循環，政府必須立即採取果斷措施，全面改善護理人力流失問題，維護民眾健康。

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中華民國護理師護士公會全國聯合會提出6項對策，第1項是透過公務預算補助醫院臨床護理人員薪資，每人每月1萬元津貼，直到護理人力有效回流；第2是提升健保點值，確保醫院用於提升護理人員薪資，目標護理人員年薪達百萬以上，不含夜班費。

第3項為提高急性一般病床住院護理費，高靖秋表示，希望更合理反映護理專業價值，目前急診壅塞就是護理人力短缺的結果；第4項則是調升居家護理費20%以上，因應推廣急診在宅急症照護，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險。

第5項是修改法令，將輔助人力納入醫療機構設置辦法，如護理佐理員，減輕護理師負擔，能專注於專業護理工作；第6項為加速三班護病比入法，確保合理人力配置。高靖秋表示，政府必須正視護理人力危機，編列公務預備金迅速啟動相應措施，與醫院共同解決護理人力短缺問題。

面對急診壅塞，各醫院陸續自行祭出對策，馬偕醫院院長張文瀚表示，當急診擁擠時，應該讓護理人員心甘情願地面對這樣的情況。因此，馬偕醫院設立了急診壅塞獎金制度。院方會根據病人密度來定義壅塞程度，當急診越壅塞，獎金就越高。

張文瀚說，護理人員在急診壅塞時，過去常常會抱怨的情況有所改變，現在反而因為有額外的收入，心情會比較好。這項獎金從今年開始實施，護理人員不再對急診壅塞感到害怕，反而能從中獲得肯定。這樣的做法實現了雙方共贏，目前壅塞獎金每月可達4000至5000元。

張文瀚指出，設立壅塞獎金的初衷，是希望能在醫院內實踐多元、平等與包容的理念。事實上，不同班次的護理人員工作量差異很大，這樣的獎金能夠讓忙碌的護理人員得到補償。總體來看，急診護理人員反應相當積極，醫療延續性對整體醫院體系也至關重要，必須得到充分的支持。