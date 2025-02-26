春季花粉過敏拉警報　醫揭3預防措施：無法緩解快去檢測過敏原

▲花粉濃度迅速上升，易引發過敏性鼻炎、結膜炎或氣喘等症狀。（示意圖／視覺中國CFP）



生活中心／綜合報導

春季來臨，對於過敏體質者是一個具有挑戰的季節。醫師提醒，過敏並非普通感冒，而是人體免疫系統對花粉等過敏原的異常反應，需要用科學方法進行預防並及時處理，特別應注意嚴重的過敏反應對健康的影響。

根據新華社報導，從每年2至3月開始，松樹、楊樹等樹木的花粉濃度迅速上升，易引發過敏性鼻炎、結膜炎或氣喘等症狀，常見症狀包括反覆打噴嚏、流清水鼻涕、眼睛癢或紅腫，嚴重者可能遭遇喘息和胸悶等氣喘問題。

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北京大學人民醫院呼吸與重症醫學科主任醫師馬艷良指出，若在春季反覆出現此類類似感冒的症狀，且持續數周，應警惕是否為過敏所致，需盡早就醫鑑別。

針對成人春季過敏預防，馬艷良提出三大重要措施，首先是「提前用藥」，過敏性鼻炎患者可以在花粉季來臨前2至4周使用鼻噴藥物，而氣喘患者則應依照醫囑預防性用藥，結膜炎患者則可提前使用抗過敏眼藥水。

其次是「全方位物理防護」，專家建議過敏者每日留意花粉指數預報，當濃度超過100粒/m³時，外出應佩戴N95口罩和護目鏡，居家時則可運用高效空氣清淨機，返家後應立即清洗鼻腔及更換衣物。

第三是「隨身攜帶急救藥物」，尤其是氣喘患者，需隨身攜帶急救吸入劑，若症狀加劇應立即前往醫療機構。

專家強調，若常規措施無法緩解症狀，應及時就醫以進行過敏原檢測，必要時遵循醫生指導進行脫敏治療，該療程需持續3至5年，部分患者有望達到「脫敏」效果。

不同類型過敏疾病的高發年齡段並不相同，低齡兒童因免疫系統尚未完全發育，比起成人更容易發生皮膚過敏。

中國疾控中心慢病中心副研究員齊金蕾指出，儘管過敏疾病可在各年齡層出現，兒童過敏疾病的表現類型會隨著年齡的增長進行演變，某些年齡段某些過敏病症可能更為普遍，特別要關注有嚴重過敏反應的兒童。

兒童常見的吸入性過敏原有塵蟎、花粉、黴菌等，食入性過敏原則包括牛奶、雞蛋、堅果等。嚴重過敏反應是指在接觸上述過敏原後數分鐘到數小時內，迅速出現可危及生命的嚴重表現，需立即進行緊急治療。

▲雞蛋是常見兒童過敏原。（示意圖／CFP）



齊金蕾建議，如果孩子有嚴重氣喘、花粉過敏、濕疹或異位性皮膚炎、堅果過敏等情況，家長可為孩子準備一張「醫療資訊卡」，註明過敏史及緊急聯絡方式，並攜帶急救藥物，一旦出現呼吸困難或意識模糊等症狀，須立即送醫。

專家強調，過敏管理是一場「持久戰」，需要醫患協同配合，一旦確診過敏原，應盡量避免與之接觸；若無法避免，需依醫囑規範用藥，切勿自行增減藥量。此外，保持室內環境清潔、定期清洗床上用品及減少攝入過敏食物等生活細節也是預防過敏的重要部分。

馬艷良強調，透過科學的防護措施和主動管理，過敏體質的人也能享受春季的美好時光，「預防過敏，既是為了自己，也是為了家人。」