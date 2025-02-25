快訊／柯文哲恩師、心臟外科權威朱樹勳辭世　享壽87歲

▲柯文哲恩師、心臟外科權威朱樹勳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

柯文哲恩師、台灣心臟外科權威朱樹勳教授於今（25）日上午9時安詳辭世，享壽87歲。亞東醫院稍早發出聲明哀悼，「朱教授的離世，是我們深深的不捨與哀痛，但他留下的精神與貢獻，將長存於我們心中，並持續激勵我們承擔責任、砥礪前行。」院方目前正積極安排治喪事宜，詳細追思儀式資訊將在確認後另行通知。

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▲柯文哲與恩師朱樹勳。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

亞東醫院公告全文：

親愛的朋友，我們懷著無比不捨的心情通知，我們敬愛的、親愛的師長/副董朱樹勳教授，已於今日上午九時安詳辭世。朱教授一生致力於醫學領域的發展以及亞東醫院的成長，不僅以卓越的智慧與遠見引領我們前行，更以永不放棄的精神，影響無數後輩。

朱教授的離世，是我們深深的不捨與哀痛，但他留下的精神與貢獻，將長存於我們心中，並持續激勵我們承擔責任、砥礪前行。

目前，我們正積極安排治喪事宜，詳細的追思儀式資訊，將在確認後另行通知。讓我們共同緬懷朱教授，並將他的精神延續下去。

願我們的師長 朱樹勳 教授安息。

亞東紀念醫院 敬致

朱樹勳教授為外科醫師，專長於心臟外科手術，於台大醫院服務時曾教導過柯文哲。他曾完成台灣第一例冠狀動脈繞道手術、台灣第一例主動脈內幫浦救人、台灣第一例利用人體的瓣膜置換到心臟裡、台灣第一例同位心臟移植與第一例異位心臟移植，於1999年就任亞東紀念醫院院長，並於2020年獲得台灣醫療奉獻獎。