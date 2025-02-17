美分析寶可夢玩家：每天多走2千步　心臟病風險降8%

▲抓寶可以幫助人們每天多走幾千步。（示意圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

雖然現在各地玩抓寶遊戲的風潮慢慢減退了，不過據研究發現，玩抓寶遊戲可以幫助人們每天多走幾千步，因而有助遠離心臟病的風險。

美國杜克大學的研究人員分析手機遊戲寶可夢玩家的日常生活，研究中追蹤167位玩家的生活作息，他們發現玩家們為了抓寶，每天至少比沒有玩遊戲前多走了幾千步，尤其是對於有體重過重或是平常生活習慣久坐的人，有助降低心臟疾病的風險。

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研究發現，玩家為了抓寶或是孵蛋，每天平均多走近2,000步，在沒玩寶可夢遊戲之前，這些玩家每天平均行走約5,678步，而玩遊戲後每天平均增加到7,654步，對於體重過重的人來說，足以降低中風或心臟病風險達8％。

研究發現，開始抓寶以後，有更多人日行萬步以上，過去只有15％的受試者每天步行萬步，而玩遊戲後，有28％的受試者每天行走超過萬步，日行萬步能消耗更多多餘的熱量，又能保持更多活動量，有效降低心血管疾病的風險。

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