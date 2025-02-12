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捨不得睡！5問題自測「報復性熬夜」恐害睡眠障礙、變胖

▲▼通宵,熬夜,睡眠障礙,泰昌堂天母院,湯家誠中醫師。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲現代不少人到了該睡覺時間還捨不得睡，有報復性熬夜的狀況。（圖／取自免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

現代人工作壓力大，有些人白天要花大量時間工作，甚至下班後仍要時刻保持工作狀態，獨屬於自己的時間只能趁夜晚偷回來，因此不少人有「報復性熬夜」的狀況。對此，中醫師也提醒，長期熬夜可能會導致睡眠障礙、變胖、記憶力下降等，可以用自我檢測表了解自己是否有同樣狀況，另外也建議可以睡前按摩或泡腳，幫助改善報復性熬夜的情況。

中醫師楊苡琪指出，現代人為了重獲一些自由感而加倍熬夜，即使已經很疲倦，仍要熬到兩三點才甘願睡覺，希望通過熬夜彌補這一天的遺憾，因此報復性熬夜是種「補償心理」，為一種自我防禦機制，但這往往會使隔天更疲憊，最終陷入惡性循環。

楊苡琪說，短期這樣的狀況並不被認為是病態，但持續的熬夜最後會衍生成各種睡眠障礙，如失眠、睡眠不足、睡眠相位後移綜合症等，同時會造成肥胖、記憶力下降、免疫力下降、心臟病風險增加等，對身心造成損耗，因此陷入報復性熬夜的惡性循環時，是必須要積極處理的。

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由於報復性熬夜常會出現在壓力大、精神緊繃及思慮多的人，與中醫五臟中的心與肝關係最密切，因此在中醫治療上，可服用疏肝解鬱的藥物能改善，另也可搭配針灸治療放鬆緊繃的肌肉，也能導引身體回到平和狀態。

楊苡琪也建議，每天睡前可用指腹畫圈按摩穴道，包括「內關穴、神門穴、耳神門穴」，每個穴位按摩3至5分鐘，有輕微痠脹感即可，睡前也可以泡腳10～30分鐘至身體微微發汗，同時按摩小腿、大腿，使氣血活絡、增加新陳代謝和放鬆身體。

另外平時也要保留與自己獨處的時間徹底放空，例如冥想靜坐，偶爾自己吃飯、逛街等，睡覺要關燈和減少睡前滑手機，使身體分泌褪黑激素，啟動生理時鐘，縮短熬夜的時間。若想了解自己是否有報復性熬夜，可透過以下問題自我檢測，如果符合的愈多，代表可能越有報復性熬夜的傾向。

【報復性熬夜自我檢測】
☐ 上床睡覺的時間比預期的更晚。
☐ 明明知道明天要早起，反而更晚睡覺。
☐ 到了該睡覺的時候，無法結束當下的活動，例停不下來滑手機。
☐ 上床睡覺時，容易被其他事情分心或下意識使用手機。
☐ 常用「需要一點自己的時間」為熬夜的藉口。

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關鍵字： 報復性熬夜 睡覺 熬夜 中醫健康

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