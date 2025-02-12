吃巧克力不怕胖有技巧！營養師推「1款」還有益心血管健康

▲營養師提醒，送巧克力要注意成分，避免不必要的負擔。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

情人節即將到來，很多人都會選擇送巧克力表達心意。但營養師指出，挑選時若忽略成分，甜蜜可能變成不必要的熱量負擔，建議可選擇70%以上的黑巧克力，吃黑巧克力有「有益心血管健康、改善血液循環和抗氧化」等益處，但要注意3個挑選小技巧。

營養師王盈荃指出，部分市售巧克力含有大量飽和脂肪和人工添加物，這些成分容易增加額外的熱量與脂肪攝取，民眾如果平日就經常食用高油、高糖的食物，就容易導致熱量過剩，進而增加體脂肪，形成所謂的「泡芙人」體型。

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以100公克的黑巧克力為例，熱量約550大卡，白巧克力則約568大卡，因此選對巧克力很重要。王盈荃說，黑巧克力有3大益處，第一是其中的黃酮類化合物，特別是可可中的類黃酮，已被證實對心血管健康有益，這些化合物能促進血管舒張，改善血管彈性，有助於降低血壓，黃酮類化合物還能改善血液循環，減少血栓形成的風險，進一步促進心血管健康。

第二是可可多酚有助於提升腦部血流，增加氧氣供應，幫助改善短期記憶和專注力，而這些多酚類物質也具有抗氧化作用，能保護腦細胞少受自由基影響，減緩衰老過程。第三是可可多酚和黃酮類，不僅有助於抵抗自由基損傷，還能減少體內的炎症反應。

王盈荃提醒，民眾選擇巧克力時應著重於高可可含量、低糖分和適量享用，均衡的營養素應優先攝取，飯後再食用巧克力。至於該如何挑選巧克力，王盈荃也分享以下3個巧克力挑選實用技巧：

1.高可可含量是關鍵

黑巧克力可可含量越高，糖分越少，70%以上的黑巧克力富含黃酮類化合物，有助穩定血糖、增進飽足感，降低對甜食的渴望，進一步幫助控制熱量攝取。

2.適量享用避免熱量超標

營養標示是挑選健康飲食的關鍵，選擇每100克含糖量低於15克的產品，每次品嚐黑巧克力的量控制在20克左右，可搭配堅果或無糖茶飲，更能延長飽足感，減少進食其他高熱量點心的機會。

3.避免添加物過多的巧克力

夾心選擇堅果、杏仁或無糖天然果乾，不僅能提升口感，還能提供膳食纖維與健康脂肪，幫助增加飽足感並降低熱量吸收。