熬夜不睡眼過勞！　醫提醒眼部病變不痛更可怕

▲聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，眼部病變不痛更可怕！(圖／聯新國際醫院提供)

記者楊淑媛／桃園報導

電玩、手遊、戲劇與動漫等數位娛樂，已融入現代人的日常生活。螢幕使用時間從工作、學習延伸至休閒，小至占用零星幾分鐘的閉眼休息，都讓雙眼長時間處於高負荷狀態！聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、酸痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養，以維護靈魂之窗的健康。

張文瑞8日表示，正常情況下，淚水在眼球表面形成一層淚膜，包含油脂層、水液層及黏液層，具有防止眼睛表面乾燥、潤滑角膜與穩定視力的功能。然而熬夜追劇、長時間使用手機等不正常的作息，會造成眼睛過勞，影響淚膜的穩定性，進而引發眼睛乾澀、紅腫、異物感等乾眼症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其是配戴隱形眼鏡的民眾，若未摘除就入睡，會導致角膜缺氧，輕則造成角膜破皮，嚴重時可能因細菌感染造成角膜潰瘍。張文瑞主任提醒有種睫毛及偏愛眼妝完整的民眾，若忽略徹底卸妝，輕則導致瞼板腺阻塞形成瞼板腺功能障礙，影響到淚水分泌，進而變成缺油性乾眼症，重則會造成進一步的感染而導致麥粒腫(針眼)，甚至可能造成蜂窩性組織炎。

熬夜還容易誘發急性隅角閉鎖性青光眼，特別好發於遠視、眼軸較短且身型嬌小的東方女性。張文瑞主任說明該病徵易發生於夜晚，因瞳孔擴張導致虹膜向外擴張擋到隅角，造成急性青光眼發作，眼壓會瞬間飆升引發劇烈頭痛，並伴隨噁心、嘔吐等症狀，導致就醫時容易與高血壓或腸胃疾病混淆，提高診斷難度。

張文瑞主任特別強調，眼部疾病的嚴重程度與疼痛感無絕對關聯。以視網膜剝離和俗稱「眼中風」的視網膜靜脈阻塞為例，視網膜剝離的早期前兆包括飛蚊和閃光現象突然增加，若手術前尚未擴及到黃斑部，術後視力有機會回復到1.0；若已擴及到黃斑部，視力回復慢且效果較差。至於視網膜靜脈阻塞，則常以單眼突發性視力模糊或視野缺損為前兆，由於兩眼會相互補償，患者初期通常很難察覺到。張文瑞主任提醒，這兩者在初期皆無明顯不適，但若視野範圍變小或模糊，務必要盡速就醫。

張文瑞主任提供以下建議：

1.維持正常作息：養成規律作息不熬夜， 3C產品使用20分鐘後，成年人需讓眼睛休息放鬆，家長應多帶兒童到戶外走動，透過望遠凝視，以防止近視度數加深。

2.使用人工淚液：應依據自身需求選擇，不一定是保濕性越高的越好，因為通常越保濕的人工淚液，剛點用時的模糊感會越明顯！點用頻率達6次以上，建議選擇單支裝人工淚液，並於拆封後24小時內使用完畢，因為單支裝人工淚液無保存劑，亦可減少頻繁點用對角膜的刺激。

3.熱敷雙眼：用45~50度的溫熱毛巾或是眼罩，熱敷雙眼10分鐘，可有效舒緩不適症狀。熱敷時務必要慎選適合眼部的專用熱敷工具，勿隨意使用暖暖包，以免造成眼皮燙傷。

4.眼部清潔：無論是否有化妝習慣，都應徹底清潔睫毛根部，防止皮屑、雜質和角質堆積，造成瞼板腺堵塞。