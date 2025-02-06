睡不好恐是「中了糖毒」！10題目可自測　醫：超過3點小心

▲一直睡不好，小心是中了糖毒。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也深受失眠所苦嗎？或是一過了中午注意力就開始渙散？小心，你可能正遭受「糖毒」攻擊。初日診所減重專科暨小兒內分泌科醫師王律婷指出，過量攝取糖分會降低調節食慾、睡眠的激素水平，使得睡眠週期更不穩定。她列出「10道題目」供民眾自測，一旦符合3點以上，恐怕就是糖上癮的螞蟻人，務必提高警覺了。

王律婷醫師於粉專衛教「糖到底多可怕」。她說，吃進它會使大腦釋放多巴胺，讓人感到心情愉悅，卻也是造成人們對糖上癮的關鍵因素。她解釋，睡眠不足導致壓力大，進而使人更渴望攝取精緻澱粉和高糖分食物，而這類的食物會促使人體迅速分泌胰島素、使血糖快速下降，刺激壓力荷爾蒙分泌，導致睡眠品質惡化，最終進入惡性循環。

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▲愛吃甜不只容易發胖，還可能誘發身體發炎反應。（示意圖／達志）

該如何得知自己是否「糖上癮」？王律婷分享可從10道題目自測，超過3點就要小心：

1.常於餐後或睡前想來份甜點

2.壓力大／情緒不佳時想攝取甜食

3.常在不知不覺中吃完一包餅乾

4.注意力難集中

5.出現頭痛頻率高

6.常選擇含糖飲料

7.想戒糖卻沒有成功過

8.總有許多理由攝取甜食

9.情緒起伏很大

10.吃甜食時會有愧疚感

王律婷指出，愛吃甜不只使人變胖、失眠又心情差，大量攝取高油高鹽的加工食品，體內會產生超氧自由基，誘發發炎反應，進而產生各種疾病。

王律婷進一步提到，糖毒會增加壓力荷爾蒙分泌，還會影響營養素攝取，容易缺乏色胺酸、鎂等，影響睡眠穩定。此外，還會使食慾素水平下降，影響睡眠週期，加上血糖波動大，也讓人難以進入深度睡眠。糖毒也會引發各種身體不適，像是胃灼熱、胃食道逆流等問題，都會破壞入睡時間和睡眠品質。

至於該如何無痛戒糖？王律婷分享5原則，首先要了解適合自己的食物份量，能維持飽足感、避免常常想進食；避免代糖食物，雖零熱量，仍會影響胰島素分泌，可選擇堅果、海苔、黑巧克力等取代高糖食品，並要習慣檢視食品成分，有意識地選擇食物。最後適度紓壓，外出散步、培養運動習慣、按摩或建立穩定的睡眠規律。