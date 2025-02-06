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遭指「沒流感疫苗」甩鍋中央！北市聯醫秀「通話紀錄」澄清

北市聯醫回應流感疫苗。（圖／北市聯醫提供）

▲北市聯醫提供通話紀錄澄清。（圖／北市聯醫提供）

記者趙于婷／台北報導

大S因染流感併發重症肺炎猝逝日本，引發國內民眾搶打流感疫苗。民進黨台北市議員簡舒培爆料，有民眾年前預約台北市立聯合醫院和平院區施打疫苗，但院方卻稱「中央將疫苗全數調走」。對此，院方也提供通話紀錄澄清，根據通話內容顯示，同仁從未提及「中央」收回疫苗，當日院內緊急調度的機制，並於原約定時間前往民眾家中完成施打。

簡舒培爆料，有民眾在年前就預約去台北市立聯合醫院和平院區接種疫苗，結果院方管理中心「年前忘記預留疫苗」，但院方卻聲稱「中央將疫苗全數調走」。她痛批北市慣性甩鍋中央，連居家疫苗接種出包都要中央扛。

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對此，台北市立聯合醫院總院長王智弘指出，根據通話紀錄，同仁從未提及「中央」收回疫苗，外界「甩鍋中央」的錯誤訊息並非事實，本案農曆年前已預約登記居家疫苗的施打服務，院內同仁因內部管理與溝通過程不夠周延，沒有留下預約的劑量，經當日院內緊急調度的機制，並於原約定時間前往民眾家中完成施打。

王智弘強調，針對居住本市在宅行動不便且符合公費流感疫苗接種的對象，聯合醫院會安排到宅接種服務，近期疫苗施打劇增，期盼外界多給予一線醫護同仁加油鼓勵，以共同完成全民防疫與照顧市民健康的任務。

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關鍵字： 北市聯醫 流感 肺炎 流感疫苗

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