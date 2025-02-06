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孕婦也可打流感疫苗　醫提醒「懷孕初期」3狀況要先諮詢

懷孕示意圖（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，通常會建議在備孕時就先完成流感疫苗接種。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大S因流感併發肺炎在日本過世，讓台灣近日出現「流感疫苗施打潮」。對此，醫師指出，臨床上詢問「是否可以施打流感疫苗」的備孕、懷孕初期女性大增，通常會建議在備孕時就先完成流感疫苗接種，而「懷孕初期」女性，若出現「腹痛、出血或孕婦本身有流產」經驗，務必諮詢醫師後再決定施打時機。

TFC台北生殖中心主任醫師黃馨慧表示，其實不活化疫苗在懷孕任何時期皆可施打，但對於懷孕初期的女性來說，疫苗要在體內產生抗體，確實有機會產生不適反應，臨床上會建議懷孕前施打完畢。

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而對於懷孕初期女性，是否有施打流感疫苗的必要性。黃馨慧說明，懷孕前12周胚胎較不穩定，若擔心流感帶來的變數，可減少接觸大量人群的機會，或在備孕時就先完成流感疫苗接種。

黃馨慧提醒，疫苗保護力生成需時10至14天，台灣今年提供的流感疫苗不論3價、4價，都有包含日本目前流行的A型H1N1病毒株，施打後都會生成相對應的保護力，因此近期若有前往流感高風險地區的備孕或懷孕初期女性，仍會建議施打，而疫苗施打前，因每位孕婦的身體狀況不盡相同，務必先行諮詢醫師。

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關鍵字： 懷孕 備孕 孕婦 產婦 生殖中心

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