「20天前PO文」籲打流感疫苗　醫被說危言聳聽：很痛很痛

▲這幾天民眾搶打流感疫苗。（示意圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

藝人大S染流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮。小兒科醫師陳木榮20天前曾分享一個真實故事，提醒大家打流感疫苗。他表示，當時有些粉絲說「危言聳聽」，如今他想說「作為醫師，每一次的危言聳聽，都是一次心痛，而且帶著很深的遺憾，很痛很痛。」

疾管署5日公布最新數據，4日流感疫苗接種數再衝高，全國打了7.3萬劑疫苗，剩餘公費流感疫苗僅9萬餘劑；至於自費流感疫苗則約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。

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陳木榮1月中曾在臉書發文，「朋友問我說，要怎麼說服家中不想打流感疫苗的親人，來打流感疫苗。我坦白對朋友說，不必花心思去說服，我當醫生這麼多年，遇過很多不想打流感疫苗的人，只有一個人後來願意改變主意打流感疫苗，而且也不是我說服成功的。」

陳木榮回憶，有一年流感疫苗開打的第一天，有一位女士在診所門口排隊要打流感疫苗。他分享當下雙方對話：

陳木榮：那麼多年來，我勸妳打流感疫苗，妳都不打，怎麼今年跑來衝第一？



女士：隔壁同事得了流感。



陳木榮想了一下：這個理由我不太能接受，去年妳先生得了流感，妳還是堅持不打流感疫苗，怎麼今年妳隔壁同事得了流感，妳就跑來打流感疫苗了？妳跟隔壁同事特別要好？



女士：隔壁同事得了流感，沒幾天就死了。

陳木榮說，現場的氣氛瞬間冷了下來！

陳木榮5日再發文提到，他20天前在臉書PO文，當時有些粉絲朋友說他危言聳聽，「作為醫生，請不要發表這種危言聳聽的文章。」他表示，這幾天想這樣回覆，「作為醫師，每一次的危言聳聽，都是一次心痛，而且帶著很深的遺憾，很痛很痛。」

對此，許多網友留言，「這不是危言聳聽，是陳述事實。會覺得危言聳聽，是因為他壓根不覺得流感有什麼嚴重，希望他看到這幾天的新聞，能有所警醒」、「真是事實啊，1/1就開放全民公費，結果咧。」