搶打流感疫苗！　名醫提醒「3件事」獲萬讚

▲這幾天民眾搶打流感疫苗。（示意圖／資料照／記者呂佳賢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

藝人大S染流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮，目前公費疫苗僅剩16.2萬劑。對此，婦產科名醫蘇怡寧提醒3件事，包括「請不要責備政府準備的疫苗不夠，讓大家沒得打」，獲得超過1.6萬人按讚。

根據疾管署最新統計，光是周一當天公費流感疫苗接種達到4萬多劑，是2個多月以來的單日新高。疾管署指出，目前掌握各廠牌自費流感疫苗約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。

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蘇怡寧在臉書說，聽說經歷一天之後，台灣的流感疫苗庫存大幅下降，快要被清空了，幾件事跟各位同學提醒一下。

蘇怡寧表示，第一，請不要責備政府準備的疫苗不夠，讓大家沒得打，其實從去年10月開始打流感疫苗以來，隨時想打都是有的，只有到周一才突然變成熱銷商品第一名，「買太多沒人打，要被罵沒事買這麼多圖利廠商，沒得打又要抱怨怎麼不多買一點。很抱歉，大家想要打還是不打的喜好，真的很難捉摸。」

蘇怡寧指出，第二，流感疫苗是季節性商品，打完之後，沒了就是沒了。

蘇怡寧提到，第三，請記得這次打完之後，之後每年都還是要記得打喔，因為每年流感疫苗對付的病毒株都不一樣，這跟其他疫苗特性不同，「請不要明年年底下一次的流感疫苗季開打之後，很傲嬌跟醫師說，『我不用，去年我打過了』。」

疾管署副署長曾淑慧表示，國內總計採購公費流感疫苗678萬劑，其中屬疾管署採購658萬劑已使用642.5萬劑（使用率97.5%），加上自費疫苗接種至少15萬劑，另有民眾這段期間曾感染流感與各項防疫措施推動，整體算起來群體免疫有至少超過30%，民眾不用過於恐慌，注意手部衛生呼吸道禮節，就可避免重症死亡。

至於是否還會加購流感疫苗，曾淑慧說，還要看國內疫情趨勢，現階段評估下下周疫情就會反轉，會持續監測。她也呼籲高風險者儘速接種疫苗，有類流感症狀儘早就醫，依照醫囑使用抗病毒藥物。