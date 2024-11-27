喝水都會胖？面對不分年齡的「身材焦慮」醫推：新一代「無痕胃拉提」效率助攻

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▲「身材焦慮」在這個世代，不分年齡、不分性別地擴散，讓許多人苦苦尋求有效的減重方法。（圖／擷取自《即新聞》影片，下同）

生活中心／綜合報導

在這個社群媒體普及的年代，看著FB、IG上的網美網帥、征服球場的啦啦隊員，甚至是風靡亞洲的年輕女團，他們散發出的完美形象，多少都讓人對於自己的身材感到焦慮。這種「身材焦慮」不分年齡、不分性別地擴散，也讓更多人苦苦尋求有效的減重方法。針對這一現象，《街訪突即隊》的阿肥再次走上街頭，傾聽受訪者們的心聲，同時也要扭轉一般人對於「縮胃手術」的刻板印象！

首先阿肥遇上一位活潑的女大生，她坦言最近的身材焦慮十分嚴重，尤其「看到那些女團和啦啦隊的成員，每一個都身材超好、顏值又高，真的讓我壓力超大！」她半開玩笑地表示自己「喝水、呼吸都會胖」，面對這樣的焦慮她甚至覺得，「我可能要砍掉重練、直接投胎，下輩子拜託老天爺幫我投胎成隨便吃也吃不胖的仙女好了！」

第二個女生的經歷則是帶出另一種「情感焦慮」，讓所有在螢幕前的女性都心有戚戚焉！她表示，男朋友的IG裡追蹤了許多「辣妹」，有時候男友在廁所待了久一點，自己就超沒有安全感，也讓她懷疑自己的身材是否不夠好。她坦言，雖然想要體重管理，但自己很喜歡吃甜食，手搖飲更是每天的必需品，「雖然我有運動，但還是不太敢量體重，就怕看到數字真的會崩潰！」這種想藉由甜食舒壓，但又會自責焦慮的矛盾心情，成了她維持體態的一大挑戰。

第三個女生則較注重健康，她不盲目追求瘦身，但也很清楚不能太放縱。喜歡瀏覽IG正面語錄的他，現場也分享自己最喜歡得一句話，「不要在最好的年齡，吃得最胖、用得最差、活得最便宜」，她總結，人不可以太放縱自己，但也不可以太對不起自己。超直白又成熟的發言讓阿肥大破房直呼，「妳這一段完全就是罵到我！」

然而面對身材議題，不管心態是焦慮還是順其自然，現代人或多或少都還是會嘗試各種控制體態的方法。第一位女生就提到，自己現在很常在社群媒體上學習所謂的「女星身材管理法」，甚至嘗試喝自製的無糖苦瓜汁和芹菜汁，「你覺得這是人喝的東西嗎？」她大笑反問阿肥並且坦承味道真的超噁，根本沒有辦法持續進行。

第二位同步也飽受情感焦慮的女孩則自曝，曾經因爲過度在意身材而採取催吐的極端方式，「每次吐完後，覺得自己吃東西的罪惡感有減輕，但某次吐到腸胃炎，還被朋友揶揄像牛一樣在反芻。」這種自我傷害的行為讓她警覺到，不能再這麼盲目減重了。

過去時常耳聞一些藝人或網紅會選擇需要動刀的縮胃手術，來達到體態管理的目的。關於這一點，第一位女生也不是沒有想過，但她更擔心留疤以後很難圓成功瘦身穿上比基尼的夢想。第二位受訪者則想到了術後復原期，也搖頭表示「不想再給身體太多壓力」。

不過這些反應在阿肥看來，其實都參雜了一些錯誤迷思。他特別幫螢幕前後有身材管理困擾的朋友們，請到了從事內視鏡減重手術的肝膽腸胃科林暘朝醫師，給予大家最新的減重觀念！

說到減重，林醫師表示，他並不鼓勵盲目地減重，建議大家要先了解正常體重的範圍，「以身體質量指數(BMI)來說，如果大於24就是過重了，BMI 大於27則表示已經有肥胖的問題。」以醫師的角度來看，有效減重包括「控制每天飲食的熱量」以及「靠運動提升肌肉量」，「不過如果藥物減重的成效不是很好，或是對減重藥物會有不良反應，那我們也會建議患者考慮減重手術。」

過去大家印象的減重手術不外乎就是「縮胃」或者「切胃」，而且無可避免地要在肚子上劃一道傷口。但林醫師此次特別為大家帶來減重手術的新觀念，隨著內視鏡技術進步，透過胃鏡就能將胃的皺褶縫起來，直接把胃縮小，來達到限制胃容量及食量的目標。而這一項技術就是「內視鏡袖狀胃縫合術」簡稱ESG，也就是俗稱的「無痕胃拉提」。「無痕胃拉提」在10年前已獲美國FDA核可，根據臨床研究，手術後平均可減少15-20%的原始體重，5年左右還是能維持理想的減重程度。

不過，林醫師也提醒，「無痕胃拉提」並非適用所有人。例如胃部有潰瘍發炎、患有內分泌疾病，或可能有惡性腫瘤、血液異常狀況的患者，須要先解決這些健康疑慮，再和醫師商討手術的可行性。BMI小於27的人，也建議先透過飲食、運動或藥物控制來管理體重。而且無論是術前術後，飲食與運動的配合都至關重要，否則效果再好的手術，都可能會因爲後續不健康的生活而失去原有的作用。

從街訪到專業醫師的建議，不難發現「身材焦慮」的背後也顯示出對自我價值的追求，然而盲目追求瘦身，不僅可能傷害身體，也難以長期維持效果，只有持續性的體態管理、專業醫學的助攻，再加上正確的飲食與運動觀念，才能為自信帶來真正的提升！擁有「身材焦慮」困擾的人，不妨參考醫師的建議，從今天開始改善飲食、增強運動，或與醫師討論適合自身的減重方針，為自己的健康與美麗找到最適合的解決方案。