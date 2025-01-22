林秉樞「葉克膜搶救」曾有洗腎病史　醫揭2大危險併發症

▲林秉樞先前到高等法院出庭，資料照。（圖／記者吳銘峯攝）

記者洪巧藍／台北報導

前立委高嘉瑜的前男友林秉樞因施暴遭判刑入獄，昨（21）日傳出他病況危急，一度裝上葉克膜搶救；而林秉樞過去曾自述有糖尿病、高血脂，還有洗腎需要。腎臟科醫師指出，洗腎患者易發生兩種危險疾病，分別是心血管疾病如心肌梗塞、腦中風，以及感染引發敗血症，嚴重引起多重器官衰竭，但是實際情況仍需家屬或者收治醫院說明才能證實。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海受訪表示，洗腎病人如果照顧得好，存活率都蠻長的，至於葉克膜通常是最後一線的搶救工具，只有在病人生命跡象不穩定的時候才會用，患者有洗腎狀況和使用葉克膜應該是兩件事，還是需以其家屬與收治醫院說明為準。

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但若從洗腎患者一般情況來分析，顏宗海說，研究顯示他們容易發生兩種疾病，第一種是心血管疾病，包括心肌梗塞、中風，第二種是感染性敗血症，因為洗腎病人抵抗力比較弱，所以也許小感染就可能演變為敗血症，敗血症也有可能引起多重器官衰竭。

顏宗海也強調，通常他們對洗腎患者衛教會有三大重點，包含定期洗腎、按時服藥，都要依照時間去執行，另也要注意飲食控制，若都有做到，洗腎病人的心血管疾病或敗血症風險能減少很多。

林秉樞2023年10月入獄服刑，昨日傳出他病況危急，一度裝上葉克膜搶救。據報導指出，林秉樞父親表示，去年12月16日前往會客時發現兒子心神耗弱，明顯體力不支、胡言亂語，甚至還向他說「我很可能會比你早走，對不起」，隨後便趴在櫃台上被戒護拖走，讓他焦急不已。沒想到18日接到通知，兒子在插管搶救中的消息。

▲林秉樞父親接受訪問。（圖／記者陳以昇攝）

據報導，林父透露因為林秉樞病況極度不樂觀，已簽署放棄急救同意書；醫師說明判斷是感染引發敗血症還出現嚴重腎衰竭，一度停止呼吸心跳，經過急救才恢復微弱的生命跡象，送到加護病房，裝葉克膜，還罕見24小時洗腎，約耗費1周才控制住生命跡象。而林秉樞過去為了變更限制住居地，曾經在法庭上自述有糖尿病、高血脂，還有洗腎需要。

根據台北看守所發出新聞稿說明，林秉樞於收容期間查有多次就診紀錄，去年12月18日戒護同仁發現其意識異常，即再次就診按醫囑戒護外醫住院， 皆於第一時間給予醫療照護。林秉樞住院經醫療團隊安裝葉克膜治療後，已經於今年1 月9日移除，並於20日起進行呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。