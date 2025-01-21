吳乃仁遭檢舉抽加熱菸「免罰」　衛生局：沒拍到吸食畫面

▲吳乃仁被拍到手持加熱菸。（圖／取自侯漢廷臉書）

記者趙于婷／台北報導

台糖前董事長吳乃仁被爆出入高檔餐廳，席間還有檢察官，值得注意的是，吳乃仁手上拿著加熱菸，被新黨北市議員侯漢廷檢舉。但台北市衛生局表示，吳乃仁是手持加熱菸，並沒有看到吸食或啟動動作，因此無法開罰。

民眾黨立委黃國昌8日爆料，北檢檢察官徐名駒曾和民進黨新系大老吳乃仁到高檔餐廳享用米其林宴。台北市議員侯漢廷10日也貼出3張照片並表示，「有圖有真相，吳乃仁與檢察官米其林宴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯漢廷引述新聞報導，提到雖有部分檢察官自清，稱事前不知吳乃仁會到，因此「勉強在9點前吃完飯閃人回家」。但侯漢廷說，根據掌握的資料，應該是「吃到最後一刻，將近9點50分，才與吳乃仁相差不到3分鐘從餐廳離開」，質疑這是有心人在為檢察官洗白、刻意帶風向。

此外，照片中的吳乃仁被拍到手持加熱菸，侯漢廷也進一步向台北市衛生局檢舉。菸害防制法第15條第2項規定，「任何人不得使用類菸品及前項第3款之指定菸品」，違規使用者處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，經衛生局檢視相關事證，行為人被拍到手持加熱菸，並沒有看到有吸食或啟動加熱菸的行為，因此難謂有違反菸害防制法第15條規定。