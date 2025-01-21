常盯螢幕、滑手機「乾眼」患者年輕化　中醫針灸、穴道按摩助緩解

▲經常使用手機等3C產品，乾眼症找上身，示意圖。（圖／台南市立醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

乾眼症是常見眼疾，又以年長者與女性族群尤為多見。隨著電腦和手機等電子產品的普及，長時間使用螢幕導致乾眼症的患者逐年增加，且有年輕化趨勢。中醫師指出，腎不足、肺陰虧虛、脾胃失和等因素均可能誘發乾眼症，透過針灸、按摩眼睛周圍穴道都可以有舒緩改善的效果。

台南市立醫院中醫部醫師江驊修表示，乾眼症在中醫學中被稱為「白澀症」，嚴重者甚至稱為「神水將枯」。古籍《靈樞·大惑論》記載：「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精」，說明眼睛功能與體內臟腑精氣的運行息息相關。而乾眼症的典型症狀包括眼睛乾澀、易疲勞、異物感、燒灼感等，長期下來會影響日常生活品質。

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江驊修指出，針對不同病因，可使用熟地、麥門冬、菊花、枸杞等中藥進行調理。此外，研究指出，針灸療法可促進眼周氣血循環，有助於減輕乾眼症的不適症狀。臨床上，透過攢竹穴、太陽穴等近端穴位結合太衝穴等遠端穴位的針灸，能有效改善患者的乾眼問題。

▲平時可輕輕按摩眼周的攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、睛明穴等，放鬆眼部肌肉並改善眼部循環。（圖／台南市立醫院提供）

江驊修也建議平時可按摩眼睛周圍穴道，如攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、睛明穴等，按摩力道宜輕、速度宜慢，切勿壓迫眼球，每個穴道按壓5分鐘，每天2至3次。也可使用溫水熱敷眼睛，每天10分鐘，放鬆眼部肌肉並改善眼部循環。

除了接受中醫治療，江驊修提醒，日常生活中應注意養成良好的用眼習慣，避免長時間盯著螢幕，每隔45分鐘休息10至15分鐘；避免熬夜和乾燥環境；保持均衡飲食，多攝取富含維生素A和B的食物，如胡蘿蔔和菠菜；並戒菸與適度紓壓，能減少眼睛不適的機率。

▲針對不同病因，可使用熟地、麥門冬、菊花、枸杞等中藥依個人體質進行調理。（圖／台南市立醫院提供）