58歲男神「冰塊腹肌＋帥臉」完勝鮮肉！　神逆齡4秘訣醫全公開了

▲陳傳多現年58歲，冰塊腹肌加上帥臉完勝一票鮮肉。（圖／取自IG@chuando_chuandoandfrey）

記者李佳蓉／綜合報導

新加坡攝影師陳傳多（Chuando Tan），有著線條分明的冰塊盒腹肌及完美臉孔，雖然已經58歲，但凍齡帥臉完勝一票嫩弟，他是怎麼辦到的？對此，家醫科醫師李思賢分享陳傳多神逆齡4秘訣，關鍵在於簡單健康飲食、規律運動、肌膚保養及樂觀心態，「抗老並不是靠昂貴的醫美療程或高科技輔助，而是來自於長年累積的健康生活方式」。

李思賢醫師在粉專發文提到，陳傳多年輕時曾是炙手可熱的模特兒，後來轉行成為專業攝影師，2017年在Instagram上爆紅，原因是「他的外貌幾乎沒有變老！」

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不過，李思賢也強調，每個人都是獨特個體，其基因、環境與作息都不同，因此沒有放諸四海皆準的抗老公式，不過當看到某人比實際年齡年輕許多，就表示「他一定做對了某些事情」，可從這些成功案例中學習，並找到適合自己的方法。醫師也從飲食、運動、皮膚保養與心態4面向，解析陳傳多的凍齡秘訣：

1.飲食：高蛋白、低碳水、遠離加工食品

陳傳多堅持高蛋白、低碳水並避免加工食品。早餐通常以6顆水煮蛋為主，但只吃2個蛋黃以控制膽固醇，搭配富含纖維的燕麥與酪梨，確保營養均衡。主餐則偏好簡單健康的食材，如雞肉、魚湯與糙米，補充足夠的優質蛋白，維持肌肉與代謝。他特別避免高糖與精製碳水，這些食物容易引發體內慢性發炎、加速老化，甚至影響皮膚健康。

2.運動：規律訓練，適合自己的運動方式

陳傳多相信「運動佔抗老的30%，飲食則佔70%」，因此每週進行3～4次重訓，專注於深蹲、臥推等基礎動作，確保肌肉強健。由於長期游泳，他至今仍保持每天游泳1小時的習慣，不僅能鍛鍊肌肉，還能避免對關節造成負擔。此外，他曾因膝蓋受傷，選擇快走取代跑步，證明適應身體狀態、選擇適合自己的運動方式，比一味追求高強度訓練來得重要。

▲飲用足夠的水，能確保肌膚水潤有彈性。（示意圖／Unsplash）

3. 皮膚保養：簡單但長期堅持

陳傳多的保養方式極為簡單，但貴在堅持。他每天使用溫和洗面乳清潔，接著保濕，最後擦上防曬乳，防止紫外線傷害皮膚。除了基礎保養，他認為「吃得對」同樣影響皮膚狀態，因此嚴格控管飲食，避免糖分與加工食品，以減少氧化壓力與發炎。此外，他大量喝水，確保肌膚維持水潤與彈性。

4. 心態：樂觀積極，與時間和平共處

陳傳多相信，當一個人保持積極正向的情緒，別人也會覺得你容光煥發。因此，他透過攝影、寫作等創作活動管理壓力，讓自己保持愉悅。他並不抗拒老化，而是選擇與時間和平共處，希望活得健康、有品質，而非執著於讓歲月停滯。

李思賢說，陳傳多並沒有服用特定的保健品，僅是遵循他的健康原則「吃得健康、動得適量、照顧肌膚、保持好心情。」並直言，衰老是無法避免的，但透過正確的方式，能讓時間走得慢一點，擁有更充沛的精力，去做更多自己想做的事。