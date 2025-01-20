醫曝30歲男「過年放縱」慘痛經驗　放完假爆3大健康問題

▲醫師提醒，過年飲食作息別太放縱，以免年後出現健康危機。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

過年當心健康危機！一名30歲軟體工程師去年過年期間為了「練功升等」，沈迷線上遊戲，飲食作息不正常，年後被媽媽強迫就醫，檢查發現糖化血色素達到6.8%、空腹血糖也超過126mg/dL，確定罹患糖尿病，且還有高血脂和脂肪肝問題。

減重專科暨家醫科醫師許芷瑜指出，許多人在春節長假經不住美食誘惑或熬夜狂歡，容易忽略健康，該名患者是在去年（2024）春節後求診，當時BMI達32，屬中度肥胖，患者自述，過年期間每天僅吃一餐，多以速食外送或便當為主，餓了就吃洋芋片、麵包或泡麵，每天還飲用4至5罐含糖咖啡飲品提神，累到極限才會補眠幾個小時，然後再繼續熬夜。

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年假結束後，該患者雖然發現褲子變緊、襯衫貼身，但仍不以為意，直到媽媽強烈要求，才到診所就醫。檢查報告顯示，這位患者空腹血糖149mg/dL、糖化血色素6.8%、三酸甘油脂250 mg/dL，不但有糖尿病、高血脂、同時也有脂肪肝等問題。

許芷瑜推測，患者血糖可能早已偏高，但卻未曾察覺，而年節期間的生活模式則是血糖問題惡化的「加速器」，頻繁喝含糖咖啡飲品不但攝入過多精緻糖、也會干擾自律神經系統，造成血糖波動與腸道功能失調，喜好加工食品導致胰島素阻抗和肥胖；長期熬夜破壞生理晝夜節律，使得代謝系統紊亂，最終提高慢性病風險。

面對檢查結果，患者一度抗拒接受。但為了避免情況惡化，許芷瑜也建議患者先透過飲食調整，以原型食物為主、減少加工食品，增加蔬菜與蛋白質攝取量，可輔以211餐盤的比例維持營養均衡，降低咖啡因攝取量，另也透過藥物治療和進行體重管理，兩個月後，該患者糖化血色素進步到5.9%、三酸甘油脂下降到160mg/dL，整體的狀態與精神也都明顯變好。