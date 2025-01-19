羅一鈞再發文盼「防疫預算手下留情」：儘量罵我沒關係

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

在野黨大砍中央政府總預算，疾管署副署長羅一鈞以「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」發文，引發關注，隨即引來藍委王鴻薇砲火。對此，羅一鈞再度發文表示「絕對不是怒發文，而是哀求請不要帶風向」，直言「沒有加入任何政黨、也沒有想要選舉，如果委員罵我會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係。」

立法院大砍疾管署預算，其中刪除最多的是大陸旅費，砍了8成，國外旅費、媒宣費砍6成等。羅一鈞在臉書以「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」為題發文，旅費是在有緊急疫情時派員考察，上次使用時5年前飛往武漢。大陸旅費原3萬4000元，只剩6800元，連機票都買不起，直言心情比外面的氣溫更寒冷。

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王鴻薇今受訪時表示痛批「這就是混淆視聽，防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，騙一般老百姓不懂預算。」疾管署副署長曾淑慧回應「在新冠肺炎剛發生時，還沒有中央流行疫情指揮中心，那時候確實是用公務預算處理，現在指揮中心已解散，也沒有編列特別預算。」

而羅一鈞也再度發文指出，「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」預算600億元，是立法院 2020年3月13日三讀通過，但兩位專家前往武漢是2020年1月12日出發、1月15日返國，1月16日在疾管署召開記者會公開說明考察結果，後續1月20日開設指揮中心、天天開記者會、春節期間疾管署上下沒日沒夜的加班執行各項防疫任務、2月份的武漢包機、寶瓶星號檢疫、口罩調度釋出，都是在還沒有特別預算的情況下去做的。

羅一鈞強調，「疫情防疫時有編列特別預算」是正確的，但是在疫情開始的最初兩個月，沒有特別預算，只能靠疾管署自己和衛福部及協力部會的經費來完成所有事情，到了特別預算順利三讀通過才鬆了一口氣。他也再度呼籲「明天就要表決了，再次懇求立委高抬貴手，防疫有其特殊性，整備應變宣導都需要充裕資源，懇請委員支持。」