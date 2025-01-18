她大量經血+腹脹不適！肚子大到被讓座才知「巨大子宮肌瘤」上身





▲醫師陳文欣利用達文西機器手臂輕鬆摘除25公分巨大子宮肌瘤。（圖／土城醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

48歲吳小姐每次月經來臨時，都會伴隨大量經血和腹脹消化不良，嚴重影響生活作息，隨著小腹日漸隆起，以為只是變胖導致肚子變大，但連坐公車都被誤以為懷孕讓座，才驚覺不對勁，掛了婦產科門診，經檢查後才確認是25公分的巨大子宮肌瘤釀禍。

收治個案的土城醫院婦產科醫師陳文欣指出，吳小姐先前在其他醫院看診，因為肌瘤實在太大，醫師都表示只能以傳統開刀方式手術，但吳小姐害怕剖腹後的傷口疼痛及留下疤痕，即使引發嚴重貧血，也拖著不願意開刀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

到土城醫院後，經討論建議使用「達文西機器手臂手術」進行，陳文欣指出，儘管肌瘤十分巨大，仍可在有限的空間裡創造更多角度，有利於複雜困難的組織剝離及止血，不僅出血量少、傷口復原快速，且只需要在肚皮上開幾個小洞，術後的疼痛感降至最低。手術順利進行，25公分的肌瘤切下來將近2公斤，手術後第3天就可以出院，不僅小腹整個消失，嚴重貧血一併獲得改善。

陳文欣表示，很多民眾都誤以為肌瘤超過10公分就不能用微創手術開刀，但隨著醫療科技的進步，運用先進的達文西機器手臂手術，即便面對25公分大的肌瘤，達文西機械手臂的器械依然可以在非常狹小的空間中靈活穿梭，不但可以完整乾淨的將病灶切除，又可以減少術後的疼痛，讓病人快速的恢復正常生活。

陳文欣說明，達文西機器手臂很適合用來處理高複雜度的婦科手術，例如巨大肌瘤手術、複雜性多發性肌瘤手術、複雜性子宮內膜異位症手術、多次開刀後嚴重骨盆腔沾黏的手術。民眾不需再擔心曾經剖腹產過、曾經多次開刀過、腫瘤大到10公分以上或是會不會切不乾淨等問題，可多與醫師討論評估。