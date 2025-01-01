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2025年元旦寶寶來了！長庚已接生4名　還有8人待產中　

元旦寶寶誕生。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲元旦寶寶陸續誕生，但醫師指出，整體生育率還是持續下降中。（圖／彰化基督教醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

元旦寶寶來啦！根據各醫院初步統計，今年元旦寶寶出生率都是個位數，包括台北長庚和林口長庚上午接生4名，國泰總院和汐止及新竹國泰總共3名，輔大醫院有1名。醫師坦言，近年台灣生育率持續下降，去年新生兒就比同期少了1千多人。

根據長庚醫院統計，截止上午11:30，台北長庚共有2名元旦寶寶，都是女生，都是自然產；另有1位孕婦待產中。林口長庚部分，也有2名元旦寶寶，1男1女，都是自然產；另有8位孕婦待產中，可能一半左右今天會生產。

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另根據國泰醫院統計，含總院、汐止國泰與新竹國泰，目前誕生1男2女共3名元旦寶寶，皆為自然產，目前還有7名待產。

而在彰化基督教醫院，截至上午13:30，已有4位新生兒誕生，目前還有3位產婦正在待產中；彰基體系醫院中的鹿港基督教醫院，今天也有1位元旦寶寶，產婦於早上10:02分娩出第一胎剖腹產男嬰。

彰基醫學中心婦產科梁啓源醫師表示，近年來，台灣新生兒出生率持續下降，少子化問題日益嚴峻。根據內政部統計，2023年新生兒數為13萬5571人，較2022年的13萬8986人減少3415人，再創歷史新低。此外，2024年截至11月，新生兒數僅為12萬2360人，較去年同期減少1632人，顯示出生率持續下滑的趨勢。

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關鍵字： 元旦寶寶 元旦 新生兒 生育率

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