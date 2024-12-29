染流感才痊癒！他在公司胸悶、心悸後暈倒　竟是心肌炎併發症上身

▲本身有心血管疾病的人要留意流感併發心肌炎，示意圖。（圖／123RF）

記者洪巧藍／台北報導

一名有糖尿病且肥胖的55歲男性，上周流感剛痊癒，竟然在公司突然胸悶、心悸後暈倒叫不醒，緊急送醫診斷是急性心肌炎合併休克。醫師提醒，流感併發症約在發病後的1-2周內發生，對於本身有心血管疾病者更要當心心肌炎風險。若有感染呼吸道或腸胃道病毒痊癒，後續又發生胸悶、呼吸困難、頭暈、心悸等症狀，應盡速就醫排除併發心肌炎的可能。

根據疾管署監測，本流感季從今年10月以來已累計350例流感併發重症病例，另有75例死亡，死亡數為近10個流感季最高。疾管署預估本周就會進入流感流行期，門急診就診人次可能上看10萬。

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收治個案的國泰醫院心血管中心主治醫師黃晨祐指出，流感比起一般感冒，臨床症狀更嚴重，而且病毒傳染力更強，主要為發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等症狀。通常患者在感染後約1周後自癒，但在高危險族群可能出現嚴重併發症，一般併發症的時間約在發病後的1-2周內發生，引起嚴重肺炎、腦炎腦病變、心肌炎或心包膜炎而需住院治療。

本身有心血管疾病的人要留意流感併發心肌炎。黃晨祐表示，心肌炎是一種心臟肌肉細胞發炎的病症。心肌發炎時，心臟收縮功能下降、也可能造成心律不整，嚴重時會造成休克、動脈血栓引發中風、心臟驟停風險。

黃晨祐指出，心肌炎早期可能無症狀，即使出現症狀也不具特異性，初期症狀可能有頭痛、肌肉痠痛、發燒、喉嚨痛、腹瀉等，因此確立診斷上相對不容易。後續可能發生：胸悶、胸痛、心律不整、昏厥、全身疲倦；當惡化成心臟衰竭時，開始出現呼吸急促、尿量減少、下肢腿部水腫等。

黃晨祐說明，心肌炎治療以支持性治療為主，即密切觀察心臟各項功能變化，等待已發炎心肌細胞逐步恢復；但臨床上發生猛爆性心肌炎時，可能暫時需要強心劑、抗心律不整藥物、心臟暫時節律器，甚至得用上葉克膜。

黃晨祐也提到，心肌炎即使臨床上已痊癒，細胞的慢性發炎仍會持續對心臟功能有不良的重塑化，許多患者幾年後會進展為擴張型心肌病變。擴張型心肌病變是常見心臟衰竭的病因之一，後續患者可能需要長期使用心臟衰竭藥物以維持心臟功能。

黃晨祐提醒，流感併發重症死亡率平均兩成，常見於高危險族群例如老年人、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全、氣喘、糖尿病、心血管疾病、肺臟、肝臟、慢性腎臟病和肥胖者(身體質量指數BMI≧30)。除了維持手部清潔、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節之外，預防流感重症併發心肌炎最好的方式就是接種疫苗。

此外，心肌炎初期症狀不易察覺，民眾若有上呼吸道或腸胃道病毒感染痊癒後，後續又發生胸悶、呼吸困難、頭暈、心悸等症狀，應盡速就醫排除併發心肌炎的可能。