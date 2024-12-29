見「黑」三分補！營養師解析「烏骨雞」營養成分

▲營養師解析烏骨雞營養成分。（圖／達志影像／示意圖）

文／好食課

許多人進補會選擇烏骨雞，中醫也推崇「見黑三分補」的概念，在營養學上烏骨雞有什麼營養嗎？烏骨雞為什麼是黑色呢？烏骨雞蛋有比較好嗎？快速解析給你知！

解析一⟫烏骨雞英文是什麼

烏骨雞的別名為「絨羽烏骨雞」，英文也與此別名相襯，稱為silkie chicken或silkie fowl。

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解析二⟫烏骨雞品種有哪些

烏骨雞自古是補品聖品，目前主要的商用雞種有兩種：

烏骨雞品種一⟫凱馨錦達烏骨雞

最常見的「白羽」烏骨雞是由凱馨實業在成立前，自許多養殖場挑選繁衍的商用烏骨雞群。後進駐畜產試驗所後，進行繁殖、選育與種源固定後建立此品系。

烏骨雞品種二⟫黑絨烏骨雞

另外一種全身黑羽的烏骨雞，稱為黑絨烏骨雞，是民國84年自中國大陸引進種蛋，後續經選育而成。

解析三⟫烏骨雞為什麼是黑的

烏骨雞是演化過程中的自然突變種。研究顯示，一般雞種具有抑制基因，能抑制黑色素母細胞隨著神經細胞的遷徙；但烏骨雞缺乏此機制，讓其胚胎發育過程時，黑色素母細胞會隨著神經細胞遷徙，並分佈於真表層與結締組織中，產生黑色素並使這些組織呈現黑色。

解析四⟫烏骨雞營養成分有哪些

以下根據食藥署食品營養成分資料庫的「全雞經過去頭尾、翅膀、腳、內臟與骨頭」的測定數據，分析土雞、肉雞與烏骨雞營養成分：

整理一⟫烏骨雞蛋白質含量高於肉雞，接近土雞

烏骨雞蛋白質含量：17.9克/100克

肉雞蛋白質含量：16.1克/100克

土雞蛋白質含量：19.0克/100克

整理二⟫烏骨雞水解胺基酸含量最高

烏骨雞水解胺基酸含量：18,832毫克/100克

肉雞水解胺基酸含量：14,697毫克/100克

土雞水解胺基酸含量：16,005毫克/100克

整理三⟫烏骨雞支鏈胺基酸含量最高

烏骨雞支鏈胺基酸含量：3,287毫克/100克

肉雞支鏈胺基酸含量：2,642毫克/100克

土雞支鏈胺基酸含量：2,607毫克/100克

解析五⟫烏骨雞功效有哪些

在營養學方面，烏骨雞的蛋白質含量與土雞相仿，蛋白質是人體細胞、組織的主要構成物質，能幫助組織修復、用於肌肉成長，因此烏骨雞對正在發育的小孩、長者或者術後、病後休養的人而言，也是很好的蛋白質來源。

此外，烏骨雞的水解胺基酸與支鏈胺基酸含量更高，針對遊離與支鏈胺基酸的功效，如：精神旺盛、增強體力，可能會更快速有感。

解析六⟫烏骨雞蛋營養素有哪些

現在正興起黃殼蛋、烏骨雞蛋的風潮，但是以營養學來說，白殼蛋、黃殼蛋與烏骨雞蛋的蛋白質差異不大，而在其他營養素可能略有差異，但這些營養素也可從許多食物而來，因此不用過於拘泥於雞蛋。