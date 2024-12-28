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還沒到最冷！國健署示警「低溫保健6要點」　出現6症狀快就醫

▲▼行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲近日強烈冷氣團報到。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

強冷氣團最強時刻將在今天入夜到明天清晨，加上輻射冷卻加持，各地低溫探11到12度，局部可能有7到9度低溫。對此，台北市衛生局提醒，要做到「低溫保健6個要點」，如果出現「胸悶、胸痛、呼吸困難、臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等」症狀，應該儘速就醫接受治療。

台北市衛生局健管科林雪蘭指出，當溫度降低時，血液濃稠度會增加、血壓容易不穩定，易誘發心臟病、急性中風，呼籲具備高危險因子的病人，例如糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病、抽菸、酗酒、肥胖、缺乏運動，或曾有中風、缺血性心臟疾病史等，須特別小心。

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台北市衛生局再次提醒，氣溫變化大，長輩及高風險民眾應特別注意三高控制、健康飲食、規律用藥、保暖措施及避免菸害，低溫期間應多加保暖，如有出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸困難等不適情形請立即前往就醫，日常也要留意以下低溫保健6個要點。

1.低溫或外出時，一定要做保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端。

2.避免大吃大喝、情緒起伏太大及飯後或喝酒後立即泡澡。

3.規律運動以溫和漸進方式慢慢暖身，但最好避開酷寒與早晚的高風險時段。

4.妥善控制病情，規律服藥。

5.外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥。

6.一旦發生疑似中風或心肌梗塞的急性發作時，須牢記保命兩要訣「搶時間」、「打119正確就醫」。

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關鍵字： 低溫保健 心血管疾病 中風

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