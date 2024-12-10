她肚子痛忍3個月！醫一照「腎臟掉下來了」

▲女子右下腹詭異痛了3個月，一躺平就沒事。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名30多歲身材高瘦的女子，愁眉苦臉地走進診間，主訴自己3個月前的某天醒來，一下床走路就覺得右下腹越來越痛，一開始以為只是消化不良，但躺著都沒事，唯獨站立走路感覺疼痛感加劇。一直忍到近期驚見小便顏色變深，嚇得她趕緊就醫，經過醫師一照，發現她「腎臟往下掉5、6公分」壓迫腸子，為醫學上所稱的「游離腎」。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中分享好發於高高瘦瘦女生身上的疾病－游離腎。該名女子一走路右下腹就痛，且這股疼痛感一直跟著她遲遲未消失，所以一到周末休假日，她一律在家躺著，什麼活動都不想參加。她苦撐3個月，直到發現小便顏色變深才求診，以靜脈腎盂攝影分別採站姿與躺姿檢查，才揪出腎臟脫落的病灶，壓迫著腸子引發不適。

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洪永祥解釋，腎臟黏貼於人體後腹腔，靠著結締組織固定，即使跳動時腎臟也不會跑來跑去，不過有些女生因實在太瘦了，導致結締組織非常無力「（腎臟）很容易『咚』就掉下來」，壓迫到其他器官引發不適。

提到治療方式，洪永祥說，患者可靠著增肥加強脂肪與結締組織；另外，也可以透過手術固定腎臟，使其不再亂動，後續該名個案以簡單手術擺脫折磨她3個月的疼痛感。

▲醫師表示，身材纖瘦的女生容易有游離腎。（示意圖／記者李佳蓉攝）

泌尿科醫師呂謹亨曾指出，「游離腎」為腎臟在後腹腔上下左右移動拉扯，於活動、勞累、久站、用餐後會有腰腹痠痛的症狀；平躺時，痠痛可能舒緩或消失。

呂謹亨指出，腎臟下垂時，會扭曲輸尿管，使得尿液、排泄受阻，造成頻尿或尿急；而當腎臟上下震盪，恐使腎臟血管被拉扯產生血尿，嚴重會引發腎水腫、腎臟疼痛、腎結石、慢性腎盂腎炎，甚至腎缺血、高血壓等；另外，腸胃受到牽扯，可能會引發消化不良、腹脹、腹瀉、便秘、噁心、嘔吐等腸胃不適。

除了先天構造異常之外，呂謹亨表示，體重短時間快速減輕、頻繁劇烈的身體活動，也可能造成游離腎。身材纖瘦的女性也容易有游離腎。

呂謹亨說明，游離腎一開始可以靠保守治療，包括束腰、增重、增加體脂肪，將腎臟固定；但年輕女性通常不願意，或體質也無法這麼做，可選擇用腹腔鏡微創腎臟固定手術，將腎臟縫合在內側腹壁穩固的地方，即可解決腰痛問題。