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她肚子痛忍3個月！醫一照「腎臟掉下來了」

肚子痛,胃痛,腸胃炎,腹痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女子右下腹詭異痛了3個月，一躺平就沒事。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名30多歲身材高瘦的女子，愁眉苦臉地走進診間，主訴自己3個月前的某天醒來，一下床走路就覺得右下腹越來越痛，一開始以為只是消化不良，但躺著都沒事，唯獨站立走路感覺疼痛感加劇。一直忍到近期驚見小便顏色變深，嚇得她趕緊就醫，經過醫師一照，發現她「腎臟往下掉5、6公分」壓迫腸子，為醫學上所稱的「游離腎」。

腎臟科醫師洪永祥在醫師好辣節目中分享好發於高高瘦瘦女生身上的疾病－游離腎。該名女子一走路右下腹就痛，且這股疼痛感一直跟著她遲遲未消失，所以一到周末休假日，她一律在家躺著，什麼活動都不想參加。她苦撐3個月，直到發現小便顏色變深才求診，以靜脈腎盂攝影分別採站姿與躺姿檢查，才揪出腎臟脫落的病灶，壓迫著腸子引發不適。

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洪永祥解釋，腎臟黏貼於人體後腹腔，靠著結締組織固定，即使跳動時腎臟也不會跑來跑去，不過有些女生因實在太瘦了，導致結締組織非常無力「（腎臟）很容易『咚』就掉下來」，壓迫到其他器官引發不適。

提到治療方式，洪永祥說，患者可靠著增肥加強脂肪與結締組織；另外，也可以透過手術固定腎臟，使其不再亂動，後續該名個案以簡單手術擺脫折磨她3個月的疼痛感。

腰痛，腰痠背痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師表示，身材纖瘦的女生容易有游離腎。（示意圖／記者李佳蓉攝）

泌尿科醫師呂謹亨曾指出，「游離腎」為腎臟在後腹腔上下左右移動拉扯，於活動、勞累、久站、用餐後會有腰腹痠痛的症狀；平躺時，痠痛可能舒緩或消失。

呂謹亨指出，腎臟下垂時，會扭曲輸尿管，使得尿液、排泄受阻，造成頻尿或尿急；而當腎臟上下震盪，恐使腎臟血管被拉扯產生血尿，嚴重會引發腎水腫、腎臟疼痛、腎結石、慢性腎盂腎炎，甚至腎缺血、高血壓等；另外，腸胃受到牽扯，可能會引發消化不良、腹脹、腹瀉、便秘、噁心、嘔吐等腸胃不適。

除了先天構造異常之外，呂謹亨表示，體重短時間快速減輕、頻繁劇烈的身體活動，也可能造成游離腎。身材纖瘦的女性也容易有游離腎。

呂謹亨說明，游離腎一開始可以靠保守治療，包括束腰、增重、增加體脂肪，將腎臟固定；但年輕女性通常不願意，或體質也無法這麼做，可選擇用腹腔鏡微創腎臟固定手術，將腎臟縫合在內側腹壁穩固的地方，即可解決腰痛問題。

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