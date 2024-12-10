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「小磨坊」出包！中國進口「胡荽粉」農藥超標　6千公斤退運銷毀

「小磨坊國際貿易股份有限公司」從中國大陸進口的「胡荽粉」檢出農藥殘留超標。（圖／食藥署提供）

▲小磨坊從中國大陸進口的「胡荽粉」檢出農藥殘留超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中有一項「小磨坊國際貿易股份有限公司」從中國大陸進口的「胡荽粉」檢出農藥殘留超標，總計6,000公斤全數退運或銷毀。另有3批「達飛國際企業股份有限公司」從斯里蘭卡輸入的茶葉檢出防腐劑違規。

小磨坊國際貿易股份有限公司從中國大陸出口「胡荽粉（GROUND CORIANDER）」檢出殘留農藥賽洛寧0.04ppm，製造出口商為「四川美料美味食品科技有限公司」，總計6,000公斤。

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食藥署副署長林金富指出，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥賽洛寧定量極限為0.03ppm，因此本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定，為持續針對該業者輸入中國「胡荽粉」採監視查驗，會100%檢驗蘇丹色素和農藥殘留，合格才可以輸入國內。

根據統計，113年7月1日至12月10日小磨坊國際貿易股份有限公司輸入產品共計2批次違規，第1批為113年9月10日公布的中國大陸出口「小茴香子B」農藥殘留（賽洛寧）含量不符規定，第2批則為今日公布的「胡荽粉」。

而「達飛國際企業股份有限公司」從斯里蘭卡進口的「橙茶」檢出檢出防腐劑水楊酸0.1g/kg、「薄荷茶」檢出防腐劑水楊酸0.04g/kg、「南非國寶蜜樹茶」檢出防腐劑苯甲酸0.03g/kg、水楊酸0.04g/kg。

林金富說，依照食品添加物使用範圍及限量規格標準，防腐劑不得用於茶類產品，所以3批茶類產品在邊境退運或銷毀，會針對輸入業者從一般抽批調整為加強抽批查驗。

12/10邊境查驗斯里蘭卡茶葉違規。（圖／食藥署提供）

▲斯里蘭卡進口茶葉檢出違法添加防腐劑。

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關鍵字： 邊境查驗 小磨坊 食藥署 胡荽粉

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