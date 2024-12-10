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他自拍「下面長東西」　醫脫褲一看：跟本人差很多

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，私密處若長凸起物，很多情況是可能會傳染的，務必到門診治療。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師陳忠佐分享，一名患者來看診，脫褲子檢查後，「才發現原來他老兄拍照有開濾鏡，把病毒疣美顏成珍珠丘疹了，這照片跟本人差一點可是差很多。」

陳忠佐在「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」臉書說，GG也能上美顏濾鏡 ，來講個有趣門診案例，前陣子有位40歲男患者，自述生殖器有長東西，拿出了手機照片給他看，照片上看起來病灶很光滑，像珍珠丘疹（良性增生，不用治療）。

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陳忠佐指出，還好他還是堅持要患者褲子脫下來檢查，實際檢查發現病灶表面粗糙，似乎是病毒疣，才發現原來對方拍照有開濾鏡，把病毒疣美顏成珍珠丘疹了，這照片跟本人差一點可是差很多。他提醒，私密處若長凸起物，很多情況是可能會傳染的，務必到門診治療，切勿自行購買藥膏。

至於「珍珠丘疹」，泌尿科醫師顧芳瑜曾在「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」臉書解釋，珍珠丘疹是一種生理性的自然異變，通常在陰莖、龜頭、冠狀溝緣部位，以表面光滑且排列整齊出現，可能是包皮過長、個人衛生狀況、分泌物與汙垢的堆積摩擦等原因造成，但不會引起特殊症狀，也無礙健康或具傳染性，因此不需要特別治療。

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關鍵字： 陳忠佐 珍珠丘疹

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