癢到無解！醫曝「5大原因」恐害慢性搔癢：連續癢6周當心

▲醫師提醒，皮膚搔癢持續6周以上，就可能是慢性搔癢。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

一名69歲家庭主婦過去三個月持續感到身體多處皮膚搔癢，特別是在夜晚症狀加重，多次使用抗過敏藥物和潤膚乳，癢感卻沒有明顯改善，晚上常被癢醒，多次抓破皮膚，甚至導致皮膚感染。醫師指出，經過診斷後，確認該情況為「慢性搔癢」，可根據病因分成5大類型。

台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主任柯玫如指出，慢性搔癢是指持續六周以上的搔癢，並可能影響生活品質、睡眠和心理健康，根據研究，慢性搔癢的終身盛行率約為22%，也就是每五人中就可能有一人在其生命中的某個階段遭受這種困擾，並且年齡越大盛行率越高。

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慢性搔癢的病因多樣且複雜，可根據病因，可分為「皮膚性慢性搔癢、神經性慢性搔癢、系統性疾病搔癢、心因性搔癢、特發性搔癢」，其中皮膚性搔癢包括如濕疹、異位性皮膚炎、乾癬或蕁麻疹等皮膚病引起的癢感；神經性搔癢和與神經受損或神經系統疾病有關。

系統性疾病搔癢則常見於肝臟疾病、腎臟疾病或甲狀腺疾病等患者，這類癢感通常無明顯皮膚異常；心因性搔癢可能與焦慮或抑鬱等心理因素相關；特發性搔癢屬於找不到明確病因的慢性癢感。

柯玫如提醒，若有慢性搔癢的患者，建議選擇適合的潤膚乳液或乳霜，每日塗抹，保持皮膚潤澤，避免過熱的水溫洗澡、避免使用刺激性清潔劑或穿著粗糙衣物，另外盡量避免搔抓皮膚，維持健康生活方式，均衡飲食、規律作息，並減少過度緊張或壓力，若癢感無法緩解，應及時找皮膚科醫師就醫，接受專業評估與治療。