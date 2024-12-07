網傳精神科護師「日忙1.5小時超涼」　學會駁斥：扭曲詆毀專業

▲傳出精神科護理師比其他科別輕鬆，學會嚴正駁斥及澄清真實情況。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

有網友在Dcard發文指在「精神科」擔任護理師比其他科別輕鬆，上班8小時中真正忙碌的時間只有1.5小時，護理人員能吃喝聊天和夜間睡覺不用出護理站等。精神衛生護理學會今（7）日發布聲明駁斥，精神科護理工作的強度和重要性，遠超過所謂的「每天僅忙1.5小時」的錯誤描述，這些不實言論對精神科護理師的專業工作造成嚴重誤解和扭曲，也侵害了他們的職業尊嚴。

精神衛生護理學會指出，精神科護理是一項高度專業且充滿挑戰的工作，精神科住院病人在多數情況下沒有家屬陪同，需要護理人員提供全面的醫療及生活照護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

學會分享精神護理真實情況，有些住院病人的症況會嚴重影響其睡眠、情緒失控及引發人際衝突，甚至可能發生自殺或攻擊行為；在這些高風險情況下，專業精神科護理師需運用專業態度及技能來處理棘手複雜的問題，這對護理人員的專業知識、應變能力和心理素質都是極大的考驗。

聲明指出，精神衛生護理學會為捍衛專業價值，「不容非事實的網路言論扭曲事實及抵毀專業」，呼籲媒體和公眾正確認識精神科護理工作的真實面貌，尊重和感謝每一位在這個領域中辛勤付出的護理人員，他們的專業奉獻和無私付出是保障精神心理健康照護品質的關鍵。

目前，精神科三班護病比尚未納入衛福部公告的標準中。聲明也表示，精神衛生護理學會正努力推動將三班護病比納入法律，懇請大家支持精神科護理師能夠在合理的工作負荷下工作，以保障精神科病人的照護品質，並促進全民健康安全福祉。