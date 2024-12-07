視網膜異常恐成全身性疾病警訊！3成民眾眼底攝影揪出潛在病變

▲眼睛健康與否可能會反應全身性的健康。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

視網膜異常恐怕是全身性疾病的警訊！健檢機構分析接受眼底攝影檢查民眾，有近3成人發現視網膜異常或其他潛在病變。醫師指出，這些異常可能是糖尿病、高血壓、心血管疾病等的早期指標，提醒民眾多加留意這些徵兆背後隱藏的健康危機。

美兆診所眼科醫師王錦銘指出，研究發現，眼底異常與多種潛在的疾病風險有密切關聯，例如視網膜內的血管狀況，尤其是狹窄、出血或滲漏等現象，可能是高血壓、動脈硬化等疾病的前兆，也和中風風險密切相關。

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此外，糖尿病患者的視網膜病變風險非常高，據多項研究結果顯示，高達六至八成的糖尿病患者會在疾病進程中發展出視網膜病變。這種病變是由於長期的血糖控制不良導致微血管受損，不僅威脅視力健康，還可能加重糖尿病引發其他併發症。

王錦銘強調，眼底攝影提供的不僅是眼部健康的數據，也能識別其他潛在的健康問題，屬於全身性健康的重要觀察指標。及早發現視網膜問題，可以為及時治療贏得寶貴時間，更能有效減少併發症的發生。

王錦銘指出，許多眼部異常在早期是沒有症狀的，患者在初期並不會察覺眼睛健康的變化，而且現代人使用電子設備已成日常，大大增加眼睛的負擔。因此醫師呼籲，建議40歲以上應至少每年一次眼睛檢查，若有家族病史可適當提前安排。

除了定期檢查外，民眾長時間使用手機、電腦等電子設備會增加眼睛負擔，建議每使用30分鐘應稍作休息，亦可採取保護措施如藍光過濾眼鏡，並多看遠處以放鬆眼部肌肉。此外，攝取富含維生素A和抗氧化劑的食物，如深綠色蔬菜、胡蘿蔔、藍莓等，有助於眼部健康的維持。