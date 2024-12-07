醫警告「1種肚子痛」別拖！天冷機率多40%　原因曝光

▲若出現上腹痛，且一路延伸至後背，當心是急性胰臟炎。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一進入冬季不僅好發心血管疾病，肝膽腸胃科醫師錢政弘說，腸胃方面的疾病也要留意，並指出，冬天容易因為進食量大、酒喝得多或攝取較油膩食物，進而引起一系列如胃食道逆流、胃潰瘍及腸胃型感冒等疾病，其中急性胰臟炎發生率就多了40%。他提醒，急性胰臟炎發作時會出現上腹部疼痛，並一路貫穿至背部、痛到背後，應立即就醫。

錢政弘醫師在《醫師好辣》節目中分享，到了冬天可能因吃得較多、飲食重口味，易引發胃食道逆流；另外，發生急性胰臟炎的機率也會增加，他說，這與酒喝得比較多或飲食油膩，例如麻油雞吃得多有關，發生率增加40%左右，急性胰臟炎一旦發作，會出現上腹部疼痛，且這股痛感有別於胃痛，它會貫穿到背後，一有這種情況應立即就醫，「可能非常嚴重」。

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錢政弘接著說，冬季還好發胃潰瘍，若有出血，糞便顏色會比較黑，如果還有貧血、臉色蒼白、冒冷汗等症狀，應就醫接受檢查與治療；最後則是腸胃型感冒，他說明，症狀是容易肚子拉不停，腹瀉嚴重還會使心跳加速，若拉肚子超過3天合併發燒、忽冷忽熱，請先就醫別拖了。

▲長期喝酒外加抽菸、油膩的下酒菜，發生胰臟炎的機率多出4倍。（示意圖／記者李佳蓉攝）

禾馨民權健康管理診所院長林相宏曾提到，「急性胰臟炎」可說是他最害怕的疾病，尤其是「壞死性胰臟炎」。他表示，急性胰臟炎的症狀和胰臟癌不同，疼痛感是非常劇烈且持續的，類似於極嚴重的胃痛，常痛到整個背部，甚至在地上打滾、出現噁心、想吐，往往需要嗎啡類的止痛藥才有辦法暫時壓住不適。

林相宏說，引發急性胰臟炎的原因相當多，其中膽結石和酗酒為最主要因素，佔了80%以上。他指出，嚴重的急性胰臟炎是一種全身性疾病，可能會引發呼吸困難、腎臟衰竭、發高燒、細菌感染或腸胃道出血，且病程發展的速度超乎想像，一週內就可能走向多重器官衰竭或休克等併發症。

想避免被急性胰臟炎纏上。林相宏提醒，請理性飲酒，以男生而言，2罐啤酒就超量。至於酒精性胰臟炎，患者大多是長期喝酒所造成，外加抽菸、油膩的下酒菜，發生胰臟炎的機率高達4倍多。

林相宏提醒，反覆急性胰臟炎是會遺留長期併發症的疾病，增加未來糖尿病、胰臟癌、慢性腹瀉、營養消化不良的機率，建議平時保持生活正常、避免油膩食物、不酗酒、避免體重過重、規則運動及預防膽結石的產生。