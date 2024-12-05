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吃對魚才能增肌減脂　醫曝「2種魚竟讓體脂上升」

鮭魚、秋刀魚擁有豐富的「Omega-3」不飽和脂肪酸，能降低心血管疾病風險，但吃過多恐怕會增加體脂。（圖／Pixabay）

▲鮭魚、秋刀魚擁有豐富的「Omega-3」不飽和脂肪酸，能降低心血管疾病風險，但吃過多恐怕會增加體脂。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

想要增肌減脂，多多攝取優質蛋白質如魚肉是不錯的選擇，但可要挑對魚種，醫師透露曾有患者大啖鮭魚、秋刀魚，結果不瘦反胖。而減重專家則推薦台灣鯛（吳郭魚），不僅便宜又富含蛋白質。

中醫師羅珮琳曾分享一名案例，一位近更年期的女患者因減重前去求診，期間除了吃中藥也配合飲食調整。調了一陣子後本來體重、體脂肪都開始緩降，但後來又停滯、且體脂肪上升，相當奇怪。

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詢問患者後才發現，患者照著指示吃白肉，但外食改吃魚，而且選烤鮭魚肚和秋刀魚吃，羅珮琳才發現問題所在，原來她吃錯魚了！羅珮琳說，吃魚不代表一定健康，吃過量或吃錯部位，也會造成體脂肪與體重上升。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜受訪時則推薦台灣鯛（吳郭魚），她表示台灣鯛是減重聖品，不僅便宜好買，每100克僅含108大卡，且蛋白質高達18.3克。安欣瑜建議減重期間多增加蛋白質攝取量，以增加肌肉量，成人每天蛋白質攝取量為每公斤體重乘以1.1克。若要更好地保留肌肉，研究顯示可提高至每公斤1.5克，以60公斤的人為例，每天需攝取90克蛋白質，平均每餐約30克。

安欣瑜教授簡易的蛋白質估算方式，以手掌心來估算，每餐攝取一個手掌大小、厚度約一個小拇指的蛋白質食物即可。建議多選擇豆腐、低脂海鮮等優質蛋白質來源，例如鹽烤台灣鯛這類簡單美味的料理，在享受美食的同時，也能兼顧健康、達到減重的目標。

除了台灣鯛之外，營養師黃乙心曾在個人臉書粉絲專頁《營養師Feibi》發文，建議想減脂的人應以低脂魚為首選，如香魚、旗魚、白帶魚等。

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關鍵字： 周刊王 減脂 鮭魚 秋刀魚

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