30歲男吃飯突「胃穿孔」急開刀　醫：很奇怪！揪出原因

▲患者說，自己是一個胃非常敏感的人。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名30歲男子吃飯肚子痛到被送來急診，檢查發現「胃穿孔」，必須緊急手術把胃補起來。醫師覺得很奇怪，這麼年輕就胃穿孔，後來才知對方覺得吃胃藥會骨質疏鬆，所以平時會嘗試喝油等偏方，甚至會想要靠吃冰舒緩，結果胃潰瘍不僅沒好，反而更嚴重。

陳榮堅4日在「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」臉書提到，網路傳說「胃不舒服時可以靠喝油、吃冰等方法緩解疼痛」，你有聽過這種說法嗎？不管有沒有聽過，都不要輕易嘗試偏方。

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陳榮堅指出，有一位30歲的男性，吃飯吃到一半因為肚子痛到被送來急診，檢查發現已經胃穿孔，必須緊急手術把胃補起來；不過，他們覺得很奇怪，這麼年輕就胃穿孔，大部分不是有菸酒的習慣，就是有幽門桿菌感染，但是患者什麼都沒有。

陳榮堅說，於是詢問患者，「有特別做什麼事嗎？還是平常有什麼習慣？」對方回應自己是一個胃非常敏感的人。

陳榮堅表示，一般來說，胃痛或胃不舒服的情況，常見的原因是胃痙攣或胃潰瘍造成的疼痛；如果是胃痙攣，可以使用解痙攣的藥物；而胃潰瘍的話，首先要了解什麼是潰瘍。

陳榮堅解釋，胃的環境就跟鹽酸一樣，當黏膜受損時，就等於有鹽酸在侵蝕你，這時候如果沒有使用抗制酸的藥，反而是用一些偏方（像是喝油等），是完全沒有用的。

陳榮堅提到，這位病人之所以會變得這麼嚴重，是因為他覺得吃胃藥會骨質疏鬆，所以平時會嘗試喝油等偏方，在胃特別不舒服時，甚至會想要靠吃冰舒緩，結果潰瘍不僅沒有好，反而更加嚴重，最終導致胃瞬間穿孔。他提醒如果有任何疾病，還是要使用正規藥物治療。