ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

突冒「3症狀」罹癌王機率達70%！醫：愛吃甜食胰臟壞得快

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲有70%的胰臟癌患者會出現腹痛、黃疸及噁心症狀。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

有「癌王」之稱的胰臟癌，令人聞之色變，其惡性度高，患者在被確診時往往已是晚期或轉移其他器官，而其難防之處，在於恐怖症狀常被當成腸胃道疾病。胃腸肝膽科醫師錢政弘分析胰臟癌「6大症狀」，包括全身無力倦怠、體重減輕、食慾不振，常見卻也容易被忽略；另外，腹痛、黃疸及噁心，更是佔胰臟癌患者症狀的60到70%。

錢政弘醫師在早安健康系列衛教影片中示警癌王胰臟癌「6大異狀」，首先，較常見的症狀有全身無力倦怠、體重減輕以及食慾不振，不過這些症狀在工作太累、心情不佳時也可能出現，「算常見，但是也很容易被輕忽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

錢政弘接著說，胰臟癌也可能引起腹痛，當腫瘤產生會出現上腹痛或腹部疼痛；而若胰臟癌長在胰臟頭部、較靠近膽管的位置，則會引發阻塞性的黃疸，進而造成皮膚變黃或有茶色尿的現象；此外，還會感到噁心。他進一步說明，腹痛、黃疸及噁心症狀，在臨床上約佔胰臟癌患者症狀的60到70%，提醒民眾一旦出現上述警訊務必提高警覺。

蛋糕,甜點。（圖／Pixabay）

▲愛吃甜食的人也被醫師點名「胰臟會壞得比較快」。（示意圖／Pixabay）

錢政弘曾在小宇宙大爆發節目上表示，胰臟癌的發生率與死亡率持續增加，威脅國人健康，而原因出在台灣不只糖尿病及肥胖人口越來越多，健檢抽血發現高血糖的人的比例也很高。他說明，胰臟的工作為分泌胰島素以調控血糖，但糖尿病患者的胰島素幾乎是不停地釋放，其胰島細胞也在慢慢減少中，「算是超時工作」。

錢政弘接著說，若長期愛吃甜食，胰臟必須不斷釋放胰島素，久而久之就會增加它的負擔，時間一長即容易發生病變，致使胰臟出現癌細胞。因此，患有糖尿病者以及愛吃甜食的人，胰臟會壞得較快，也容易罹癌。

得到胰臟癌有跡可循？錢政弘引述一項美國的回溯性研究，發現體溫上升可能在真正罹癌前的1年半就會出現，胰臟若有癌細胞慢慢在形成時，會導致其皮下組織的脂肪層裡某些特定蛋白質開始作用，進而燃燒脂肪，稱為「脂肪棕化」。這過程會使人體體溫升高至37.1到37.2°C，雖不像發高燒，但能感覺體溫比以前還要高，可視為胰臟癌早期徵兆。

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

關鍵字： 健康百科 胰臟癌 症狀 癌王 錢政弘醫師 胃腸肝膽科 倦怠 體重減輕 食慾不振 腹痛 黃疸 噁心

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

55歲女不抽菸罹肺腺癌！醫示警「不菸族群」增：4危險因子別忽視

「代理孕母」不開放了！衛福部急改口：爭議很大脫鉤處理

連續19年是女性癌王！醫曝「護乳」5招：晚生風險增

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

受職場霸凌怎紓壓？　身心科：唱歌或運動無法改善請就醫

反覆蕁麻疹竟是B12不足　醫喊「吃B群不夠」：要攝取肉類乳製品

立院周四排審人工生殖修法　衛福部版草案還卡最後一關

60歲男突雙腳無力　竟是「轉移性脊椎腫瘤」害胸椎骨折

含反式脂肪卻標示0！北市抽驗「鮮奶油、沙拉醬」2件違規

降低術後乾眼眩光、改善散光有感　諾貝爾眼科引進視優SiLK極飛秒近視雷射

讀者迴響

回到最上面