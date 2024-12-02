突冒「3症狀」罹癌王機率達70%！醫：愛吃甜食胰臟壞得快

▲有70%的胰臟癌患者會出現腹痛、黃疸及噁心症狀。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

有「癌王」之稱的胰臟癌，令人聞之色變，其惡性度高，患者在被確診時往往已是晚期或轉移其他器官，而其難防之處，在於恐怖症狀常被當成腸胃道疾病。胃腸肝膽科醫師錢政弘分析胰臟癌「6大症狀」，包括全身無力倦怠、體重減輕、食慾不振，常見卻也容易被忽略；另外，腹痛、黃疸及噁心，更是佔胰臟癌患者症狀的60到70%。

錢政弘醫師在《早安健康》系列衛教影片中示警癌王胰臟癌「6大異狀」，首先，較常見的症狀有全身無力倦怠、體重減輕以及食慾不振，不過這些症狀在工作太累、心情不佳時也可能出現，「算常見，但是也很容易被輕忽」。

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錢政弘接著說，胰臟癌也可能引起腹痛，當腫瘤產生會出現上腹痛或腹部疼痛；而若胰臟癌長在胰臟頭部、較靠近膽管的位置，則會引發阻塞性的黃疸，進而造成皮膚變黃或有茶色尿的現象；此外，還會感到噁心。他進一步說明，腹痛、黃疸及噁心症狀，在臨床上約佔胰臟癌患者症狀的60到70%，提醒民眾一旦出現上述警訊務必提高警覺。

▲愛吃甜食的人也被醫師點名「胰臟會壞得比較快」。（示意圖／Pixabay）

錢政弘曾在《小宇宙大爆發》節目上表示，胰臟癌的發生率與死亡率持續增加，威脅國人健康，而原因出在台灣不只糖尿病及肥胖人口越來越多，健檢抽血發現高血糖的人的比例也很高。他說明，胰臟的工作為分泌胰島素以調控血糖，但糖尿病患者的胰島素幾乎是不停地釋放，其胰島細胞也在慢慢減少中，「算是超時工作」。

錢政弘接著說，若長期愛吃甜食，胰臟必須不斷釋放胰島素，久而久之就會增加它的負擔，時間一長即容易發生病變，致使胰臟出現癌細胞。因此，患有糖尿病者以及愛吃甜食的人，胰臟會壞得較快，也容易罹癌。

得到胰臟癌有跡可循？錢政弘引述一項美國的回溯性研究，發現體溫上升可能在真正罹癌前的1年半就會出現，胰臟若有癌細胞慢慢在形成時，會導致其皮下組織的脂肪層裡某些特定蛋白質開始作用，進而燃燒脂肪，稱為「脂肪棕化」。這過程會使人體體溫升高至37.1到37.2°C，雖不像發高燒，但能感覺體溫比以前還要高，可視為胰臟癌早期徵兆。