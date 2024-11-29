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愛吃甜食下場曝！　醫示警「1癌症加速轉移」關鍵

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲台灣人愛喝手搖飲，小心喝下一堆糖影響免疫力。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師近日提到免疫問題時，再次示警若「愛吃甜食」的習慣不改，不僅身體容易發炎、影響免疫力，甚至會造成腫瘤不易斷根、癌症容易復發。他以「癌王」胰臟癌為例，有研究發現，高糖飲食易導致免疫失衡、使癌細胞生長並減少細胞凋亡，這些都會促使胰臟癌加速轉移。

劉博仁醫師在粉專指出，目前已經確定「過多精緻糖的攝取」會誘發肥胖、心血管疾病、二型糖尿病及新陳代謝症候群。而飲食當中的糖包括葡萄糖、果糖、蔗糖及高果糖玉米糖漿，過多含糖飲料或甜點攝取，會干擾免疫系統，並影響腸道菌相，增加類風溼性關節炎、多發性硬化症、乾癬、腸道發炎疾病等自體免疫疾病的機率。

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此外，劉博仁也說，高糖飲食型態也會增加腫瘤發生機率，更甚者還會增加腫瘤組織細胞的免疫逃脫，「說白話一些，就是愛吃甜食的習慣不改，會造成腫瘤不易斷根，癌症容易復發。」

糖。（圖／達志／示意圖）

▲高糖環境恐促使癌細胞生長、加速胰臟癌加速轉移。（示意圖／達志）

劉博仁以胰臟癌為例，其致病因有很多，其中一個可能是糖尿病，而有研究發現，高糖的環境會促使一種固醇調節元素結合蛋白（SREBP1）的過度表現，引發免疫失衡、癌細胞生長並減少癌細胞的凋亡，這些都會造成胰臟癌加速轉移。

「為了免疫系統好，請減少不必的糖攝取。」劉博仁強調。他指出，癌症篩檢的氟化去氧葡萄糖正子造影（PET）的原理，就是利用帶正子的氟-18標幟在去氧葡萄糖上，再去偵測器官組織利用葡萄糖的過程，因為癌細胞分裂快速，比一般細胞更需要代謝葡萄糖，因此若在某區域氟化去氧葡萄糖攝取越高，這裡可能就是惡性腫瘤藏身之處，透過這檢查原理可知「癌細胞愛吃糖」。

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關鍵字： 醫藥新聞 劉博仁醫師 精緻糖 癌症 糖尿病 肥胖 心血管疾病 新陳代謝症候群 免疫力

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