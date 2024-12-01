吃火鍋7習慣「3顆腎都不夠用」！　醫勸：湯煮30分鐘別喝了

▲吃火鍋有些地雷習慣長年誤踩，小心超傷腎。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃火鍋不分季節，尤其最近天氣轉涼，火鍋店生意好到爆炸！不過看在腎臟科醫師洪永祥眼中，吃火鍋若常犯7大習慣，小心「有3顆腎臟都不夠用」，包括愛吃麻辣鍋、醬料濃醇香、喜歡吃吃到飽火鍋、吃超久又愛喝湯、生食熟食餐具沒區分、吃到很撐仍要吃麵和冰淇淋，甚至是將湯底打包回家再煮，全都是地雷。

洪永祥醫師盤點大嗑火鍋「7習慣」超傷腎，快算算你中了幾個？

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傷腎地雷1：愛吃麻辣鍋

麻辣鍋湯底不只是辣椒，其原料還有高湯、中藥材，另添加沙茶醬、咖哩粉、起司、奶油及豆瓣醬等高脂調味料提味，屬於高鈉、高飽和油脂與高熱量的湯底，熱量高達800大卡，相當於3碗白飯的熱量；此外，只要喝2碗麻辣鍋的湯，鈉含量飆至4942毫克，毫無疑問地被列在傷腎第1名的鍋底。

傷腎地雷2：愛添加濃醇香的醬料

光是火鍋湯底、食材已經讓熱量與油鹽糖大爆炸，這時如果還選擇濃醇香醬料，如沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙拉醬、醬油膏等，且一餐添加醬料的次數不只一次，積年累月下腎臟功能將受摧殘！挑選醬料時應掌握「越稀越好」的原則，薄醬油、烏醋、白醋都能安心添加，另像是蔥花、蒜末、香菜、蘿蔔泥、碎洋蔥等天然辛香料，可以放心吃。

▼愛加沙茶醬、豆乳醬等重鹹醬料，恐摧殘腎臟功能。（示意圖／本報資料照）

傷腎地雷3：愛吃到飽

曾有統計發現，一頓「吃到飽火鍋」可攝取高達3900大卡熱量，相當於14碗白飯，吃一頓需爬8座101大樓，才能將多餘的熱量消耗掉，若每週吃1次，一個冬天就會胖5.3公斤。除了熱量問題外，一頓吃到飽火鍋，所攝取的鈉含量高達6600毫克，吃完感到非常口渴，就會拚命喝含糖飲料、啤酒，不但超傷腎，可能隔天痛風就發作了。

傷腎地雷4：吃超久

火鍋湯不斷加進食材與滾煮，30分鐘後那鍋湯底裡的食品添加物、鈉離子、重金屬、磷酸鹽、硝酸鹽等物質會濃縮，尤其亞硝酸鹽濃度開始暴增，一旦持續煮超過90分鐘，鍋內的亞硝酸鹽濃度飆升近10倍，過量亞硝酸鹽會引發急性中毒，症狀為缺氧、呼吸困難。 此外，高濃度亞硝酸鹽進入人體後經腸內細菌分解，會產生致癌物亞硝胺，不只傷腎臟，過量將引發心血管疾病，或肝臟、大腸及胃部的癌症。若邊吃火鍋邊喝酒，絕對讓腎臟超負荷進入早衰。

傷腎地雷5：生食熟食餐具沒區分

不少人都有過吃完麻辣鍋隔天就拉肚子，除了過辣、高油鹽糖造成腸胃道過量負荷外，不乾淨的飲食習慣通常是主因，例如生食未煮熟就吃下肚；生、熟食的筷子與湯匙未分開使用，以及沒有用「公筷母匙」都是導因。每一次拉肚子、腸胃炎，傷的不僅是腸胃道，腎臟因負責水分與電解質的調控，所以每次腸胃炎更是對腎臟嚴重的負荷與傷害。

▼食物沒煮熟就吃，或一群人吃鍋未使用「公筷母匙」恐引發腸胃炎。（示意圖／視覺中國）

傷腎地雷6：最後一定要吃王子麵、冰淇淋

明明已經吃很撐了，最後還要放包王子麵、冬粉，或挖2坨冰淇淋解饞，才算是吃火鍋該有的結束儀式。但一碗王子麵加2球冰淇淋即等於一餐熱量，除了又吃進多餘熱量外，超吸湯的麵體吸滿滾了2小時以上的「濃縮火鍋毒湯汁」，恐替腎臟帶來更多負荷。

傷腎地雷7：湯底打包帶回家煮

除了過餐食物滋生細菌的問題外，火鍋湯底煮越久越不能喝，你還要把它打包帶回家繼續煮嗎？