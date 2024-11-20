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變冷關節又硬又卡！中醫教你「保養3招」多按腳上1穴位

膝蓋,膝關節,退化性關節炎,關節退化,關節炎。(圖／達志／示意圖)

▲天氣轉涼，不少人會出現關節疼痛狀況。(圖／達志／示意圖)

記者趙于婷／台北報導

近期天氣轉涼，早晚溫差大，不少人在這時期會出現「關節疼痛」狀況，主要是因為天氣冷影響周邊肌肉血管收縮，淋巴血液循環變差，組織代謝修復能力變差，因此容易發炎產生疼痛。對此，中醫師也分享冬天保養關節「3個小撇步」，其中建議可多按「風池穴」和「陽陵泉穴」。

中醫師王世杰指出，經脈在平時具有滋養筋骨關節的作用，但如果有風寒侵襲，則會阻礙經絡濡養關節的功用，此時會造成關節疼痛，人體氣血在經脈循環就像圓環一樣沒有開始和結束，如果寒邪侵入了經脈，經脈氣血的運行會遲滯，凝澀而不暢，故寒邪侵襲於經脈內外，則使經脈凝澀而血少，脈氣留止而不通，就會造成常聽到的「氣血不通則痛」。

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風池穴、陽陵泉穴。（圖／馬光中醫提供）

▲風池穴。（圖／馬光中醫提供，下同）

氣血運行不通暢會造成關節疼痛，中醫治療的方法大原則是通暢氣血的循環，另外有些組織在氣血不通暢情況下的損傷了，必然要協助修復。王世杰說，針灸可以放鬆肌肉筋膜，提升血液循環來改善疼痛，而有些藥物擅長活血通絡如川芎、紅花，能改善循環，一些藥物如牛膝、芍藥可以滋補受損的部位讓其獲得所需的養分，從根本改善關節痠痛的問題。

另外，王世杰也提出「冬天保養關節3個小撇步」，第一是關節活動正常的患者適度活動筋骨，可每天健走或慢跑30分鐘，幫助氣血循環，在運動前要記得拉筋伸展幫助肌肉做好運動準備。

風池穴、陽陵泉穴。（圖／馬光中醫提供）

▲陽陵泉穴。

第二是要注意保暖，可以穿著保暖衣物、多曬太陽尤其做好頸部保暖，外出時搭配圍巾除了避免脖子受到風寒，更重要的是避免肩頸過度緊繃造成的頸因性頭痛。

第三是在穴位保健方面，建議可以按壓後腦勺兩邊的「風池穴」，驅除風寒緩解頭痛、膝蓋下方小腿外側的「陽陵泉穴」，舒筋健膝緩解關節痠痛。

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關鍵字： 變天.關節痛 中醫健康

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