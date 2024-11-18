女性癌症第一位！慈院量身訂作治療乳癌　中西醫合療效果好

▲中醫預防醫學中心副主任陳中奎分享，透過中西醫合療可幫助病人改善副作用不適，也能透過按摩穴道調肝經預防乳癌。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與TBCA乳癌病友協會合辦的「慈馨聯誼病友會‧醫學講座」16日登場，分享最新的治療方式，以及透過中醫與西醫合併治療可幫助病人改善副作用不適，吸引近百位乳癌病友、家屬一同參與。

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「憂鬱傷肝，思慮傷脾，積想在心，所願不得志者，致經絡痞澀，聚結成核……。」是陳實功《外科正宗》乳癰論第廿六中所記載，陳中奎副主任表示，從中醫觀點中可見情緒一旦受到影響，腸胃功能也同時受到影響，導致乳房產生病變以後，進而成為乳癌，所以中醫治療會從情緒及腸胃做切入達到預防乳癌。

▲心血管暨粒線體相關疾病研究中心博士巫玉琳分享淨斯本草康汝飲-抗乳癌多效性基礎實驗成果。

若是罹患乳癌的病人，中醫的介入可幫助病人，包含手術前後的固本培元，促進傷口修復；對於化學治療，中醫可調理腸胃，增強免疫力；進行放射線治療時，可清熱解毒，滋陰涼血；以及賀爾蒙治療，中醫能疏肝解鬱，氣陰雙調等，陳中奎副主任說，中西醫合併治療乳癌可幫助病人改善副作用、生活品質，而免疫力提升後，抗癌效果會更好之外，中醫的個人化治療，能減少乳癌轉移及復發，平時也能透過按摩穴道改善不適。

花蓮慈院在2022年研發「淨斯本草康汝濃縮液」後，從細胞實驗中，對於癌細胞產生抗藥性，開啟了逃生門躲避臨床藥物的傷害時，可同時關閉不同逃生門阻止癌細胞竄逃，巫玉琳博士分享，本草康汝濃縮液與臨床用藥具加成性作用，同時從細胞及動物實驗裡，皆雙重證實可關閉多種逃生門路徑。

▲一般外科醫師何靜淳介紹早期乳癌治療新觀念。

根據衛生福利部統計，乳癌排行女性癌症標準化發生率第一位，且逐年上升，何靜淳醫師表示，早期乳癌治療效果良好，第一年存活率達97.6%，第五年有90.2%，早期發現早期治療，存活率越高，且針對不同的期別與乳癌類型，給予個別病患最合適的治療。何靜淳醫師也分享復發的風險因子與現有的輔助治療藥物，包含捷癌寧、擊癌利、愛斯萬等，讓乳癌病友與家屬更了解藥物的適應族群、期別與副作用。

▲血液腫瘤科朱崧肇醫師分享認識HER2弱陽性與最新治療策略。

「HER2弱陽性是乳癌新分型。」朱崧肇醫師以「認識HER2弱陽性與最新治療策略」為題分享，朱崧肇醫師說，HER2分類不再只有陽性與陰性，過去被分類為荷爾蒙陽性與三陰性乳癌的病友，都可能屬於「HER2弱陽性乳癌」，而重新檢視HER2分型，能更精準治療乳癌病人。

他也分享新一代ADC藥物，透過連接子將抗體和細胞毒殺藥物相連，進入腫瘤細胞後釋放毒殺藥物，使細胞毒殺藥物可穿透細胞膜進到鄰近細胞，引發「旁觀者效應」清除鄰近的癌細胞，增加藥物作用效果及安全性，成為「轉移性HER2弱陽性乳癌」治療新曙光。朱崧肇醫師表示，隨著越來越多研究的發現，未來乳癌或許有更多更細的分類，可望讓更多患者得到有效治療。

「姐妹我挺妳！」乳癌病友協會黃淑芳理事長說，好在逼近灣的天兔颱風減弱為熱帶性低氣壓，很高興能如期與花蓮乳癌病友相聚，在花蓮慈院乳醫團隊與中醫團隊的專業乳癌醫療新知分享下，各位姊妹們不是孤單一人，醫療團隊與病友彼此手拉手互相支持一起勇敢對抗病魔。

花蓮慈院乳房醫學中心跨團隊合作，提供一站式的便利就診流程以及個人化的精準醫療服務，依照患者的乳癌型態（荷爾蒙陽性，HER2陽性、HER2弱陽性、三陰性等）量身訂作治療計畫，治療選擇包括前導性化學或標靶治療、手術、重建、輔助性化學或標靶治療、放射線治療、抗荷爾蒙治療、免疫治療等等全方位照顧乳癌患者的健康。