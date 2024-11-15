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喉嚨痛別吃火鍋！　醫列「3大傷害」：根本火上澆油

▲▼麻辣鍋,火鍋。（圖／視覺中國CFP）

▲喉嚨痛仍忍不住吃滾燙火鍋，小心症狀惡化。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人不分季節熱愛吃火鍋！就連感冒、喉嚨痛時也不想錯過。不過，耳鼻喉科醫師胡皓淳「強烈建議不要」，他列出3原因，擔心高溫食物刺激喉嚨，加重喉嚨負擔；辛辣食物加重發炎、火上澆油；以及油膩食物難消化，增加腸胃負擔，也會使喉嚨產生過多痰液。他分享，若真的很想在生病時吃火鍋，應遵循4大原則。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師在粉專發文分析「為什麼喉嚨痛時不建議吃鍋」。他表示，火鍋通常是滾燙的，吃過燙食物會加重喉嚨負擔，甚至恐致喉嚨黏膜進一步受損。因此當喉嚨發炎時，他奉勸不要吃過燙的食物，以免傷害加劇。

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再來，胡皓淳表示，辛辣食物會加重發炎，很多人愛吃麻辣湯底，但有些香料對喉嚨有強烈的刺激作用，容易引發喉嚨不適感，並可能加重發炎症狀，對於喉嚨痛的人而言，是標準的火上澆油。他接著說，火鍋中的肉類、海鮮和油脂含量較高的湯底，都屬於較油膩食物，下肚後不僅增加腸胃負擔，還可能使喉嚨產生過多痰液，讓你更不舒服。

▲▼喉嚨痛,咳嗽,狂咳,氣喘,過敏,支氣管,食道,扁桃腺,感冒,流感,生病。（示意圖／記者趙于婷攝）

▲太燙、太辣的食物恐使喉嚨黏膜受損，加重發炎反應。（示意圖／記者趙于婷攝）

若真的止不住想吃火鍋的慾望，胡皓淳提醒，應遵循以下4件事：

1.選擇清淡的湯底：避免麻辣、香料過多的湯底，選擇清湯、蔬菜湯等比較溫和的火鍋湯底，能減少對喉嚨的刺激。

2.控制溫度：不要吃剛從鍋裡撈出來的滾燙食物，至少稍微吹涼一下再吃，避免燙傷喉嚨。

3.少油少鹽：盡量選擇清淡的食材和調味，少用一點醬料，以減少對喉嚨的負擔。

4.多搭配蔬菜：像是菠菜、白菜等，這些蔬菜含有豐富的維生素和纖維，對於身體恢復和免疫系統有幫助。

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