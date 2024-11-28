麻油料理「9種人不適合」！醫曝原因：會加重症狀

▲麻油料理並非每個人都適合，有9大族群遭點名。（示意圖／本報資料照）

文／林湘宛（昌盛堂中醫診所中醫師）

天氣轉冷後，許多人會在家中煮麻油雞暖暖身子，不過雖然在冬天吃麻油有驅寒保暖的功效，但也要注意不宜攝取過多，尤其是特殊族群如感冒、孕婦等也不適合食用麻油料理，不過還是許多人對此抱持著疑問，並經常在網上搜尋，此篇將針對冬天吃麻油的功效以及麻油禁忌、禁忌族群做說明，並由中醫師推薦適合大家在冬天吃的麻油料理，以及其他需要注意的進補食材。

Q1.冬天吃麻油有哪些功效？

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→更適合哪些人吃？

麻油是利用芝麻籽所榨成的油，又有黑芝麻與白芝麻的不同，中醫常用於入藥的為黑芝麻，《神農本草經》描述其「氣味甘平無毒，…益氣力，長肌肉，填腦髓。」用於許多「虛性」的落髮、失眠、暈眩、便秘等症狀相當有效，在現代藥理學的研究中，麻油也具有抗氧化、抗發炎、降血脂的作用，同時富含維生素B與維生素E，是營養價值非常高的油類。

然而，以上所述的特性都在於「加熱」之前，加熱過後的麻油其性味會趨於「燥熱」，且坊間常見的麻油料理多半會加入薑、酒共煮，比較適合體質虛寒怕冷、容易四肢冰涼、臉色蒼白的人服用。

Q2.吃麻油的禁忌有哪些？哪些人不適合？

→不適合的族群吃了會造成什麼結果？

由於麻油料理多半偏於燥熱，因此本身具有「熱底」的民眾就不建議再溫補，例如觀察到經常會冒膿痘、流鼻血、口乾口臭、嘴破、發炎感染的現象，又或是適逢生理期、懷孕、產後的女生朋友們，因為耗損了大量陰血也容易變得燥熱。此外，腸胃虛弱者也不建議食用麻油類料理，例如本身容易拉肚子、脹氣以及正在感冒或感冒復原期的人們，會因為對消化系統太有負擔而更加重症狀。

另外，又由於坊間麻油料理常隱藏著高鹽、高油、高澱粉（加工食品）的風險，對於慢性疾病的族群如三高、腎臟病患者則需特別注意，盡量選擇成分單純、少油少鹽、不含酒精的料理。

▲麻油料理多半會加入薑、酒共煮，較適合體質虛寒怕冷、四肢冰涼、臉色蒼白的人服用。（示意圖／視覺中國）

Q3.請醫師分享幾項冬天適合大家的麻油料理

為了讓麻油成為大家都能服用的平性料理，原則上可盡量減少薑、酒精的比例，並加入大量的蔬菜與菇類平衡溫熱性質，肉類的選擇則可以平性的雞肉與豬肉為主。

麻油肉片湯

材料：里肌／梅花豬肉片 300g、高麗菜250g、薑片25g、麻油2茶匙、枸杞25g、水600c.c、適量鹽與胡椒

麻油猴頭菇雞湯

材料：猴頭菇／一般菇類250g、雞肉300g、適量青菜、薑片25g、麻油2茶匙、枸杞25g、紅棗4顆、水700c.c、適量鹽與胡椒

麻油煎蛋

材料：蛋3顆、薑片10g、枸杞適量、醬油與麻油適量

Q4.吃完麻油出現上火、喉嚨痛、頭暈等情形怎麼辦？

出現明顯的上火症狀如口乾嘴破、冒痘痘、失眠（心火）、口臭、便秘（胃腸火），甚至是喉嚨痛、頭暈（肝火），最首要的就是要停止「火上加油」，避免再攝取燥熱、辛辣、油炸、燒烤的食物，看似無害的甜食與冰品也要盡量忌口。再者可以適量增加攝取性味偏涼的食材，例如苦瓜、芹菜、蘆筍、白蘿蔔、蓮藕、小黃瓜等幫助清熱瀉火，同時建議多補充水分（但仍不建議飲冷吃冰），亦可選擇不含糖分的飲料如薏仁漿、木耳露、綠豆湯、椰子水、菊花茶。

▲羊肉爐、薑母鴨等都不適合燥熱體質或腸胃虛弱者食用。（示意圖／記者周宸亘攝）

Q5.除了麻油，還有哪些常見進補食材需要特別注意？

冬天也常見進補薑母鴨、羊肉爐、藥燉排骨，其中的食材包含當歸、生薑、羊肉、酒性味都偏溫，與麻油料理一樣都不適合燥熱體質或腸胃虛弱的民眾服用，藥燉排骨又依不同店家的藥帖不同，可能包含川芎、熟地、肉桂、黃耆等，其中川芎「活血行氣」的作用可能會因為增加血液循環而升高血壓，正在服用抗凝血劑者也會增加出血風險，其他藥材也或多或少與西藥有交互作用，因此在冬天進補這些藥膳之前，還是建議可先諮詢醫師的意見喔！