大江生醫「白醋栗」農藥殘留違規！「城市綠洲」餐具溶出雜質

▲大江生醫從荷蘭進口的「冷凍白醋栗」檢出農藥殘留違規。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格品項，其中包括「大江生醫股份有限公司」從荷蘭進口的「冷凍白醋栗」檢出農藥殘留違規，另還有知名戶外用品販售店家「城市綠洲」從中國大陸進口的「湯匙及鏟子」溶出試驗超標。

「大江生醫股份有限公司」從荷蘭進口的「冷凍白醋栗」農藥布瑞莫0.02ppm、派美尼1.75ppm殘留違規。食藥署副署長林金富指出，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥布瑞莫定量極限為0.01ppm，派美尼為不得檢出，本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定，總計112公斤全數退運或銷毀。

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「城市綠洲股份有限公司」從中國大陸進口的「湯匙及鏟子」以正庚烷（25℃,1小時）溶出試驗結果，其中湯匙檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）1.3ppm，鏟子檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）0.8ppm。林金富表示，溶出試驗是依照一般使用狀況下測試，溶出試驗超標代表溶出雜質，恐污染食物。

▲「城市綠洲」從中國大陸進口的「湯匙及鏟子」溶出試驗超標。

林金富說明，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類溶出試驗正庚烷（25℃,1小時）鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）合格標準為0.3ppm，因此本案產品不符規定，總計9.15公斤全數退運或銷毀。

另外，還有「連秉國際有限公司」從菲律賓進口的一批「香蕉乾」檢出苯（a）駢芘6.5μg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，苯（a）駢芘限量為2.0μg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，總計180公斤全數退運或銷毀。林金富表示，近期菲律賓香蕉乾違規次數比較多，因此11/11起調整為加強查驗。