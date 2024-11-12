抗議「波波」亂象！本土小牙醫聯盟喊話賴清德：別再加開實習名額

▲本土小牙醫召開記者會抗議波波牙醫。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

前禾馨診所劉姓女醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，受到廣大關注，之後被爆出是「波波醫生」，讓「波波」爭議再起。長期關注波波醫師的台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今特別召開記者會，呼籲總統賴清德信守當初競選承諾，不要再降低波波考照門檻，也不要再加開波波實習名額。

「波波醫師」是指赴波蘭學醫後返台執業的醫師。本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，當今衛福部長邱泰源就是111年《醫師法》修法時提案附帶決議、大開波波醫師及牙醫名額的立委，政府未負起把關波波醫療品質的責任，還一再放寬他們當醫師的門檻，且當時邱泰源更和立委賴惠員等人提附帶決議，要求大開實習名額、加速波波醫師回台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明交通大學牙醫系教授林元敏也進一步提到，衛福部口腔健康司司長張雍敏在朝大砸24億推行假偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，還花人民納稅金送波波去訓練，且回台後服務地點根本不是偏鄉。

林元敏說，假偏鄉計畫的漏洞將製造更大量的波波醫師，政府又拒絕公開醫師學歷，民眾毫無保障，一連串背後複雜交織的利益結構，把台灣的醫療體制戳出一個個漏洞，把波波後門越開越大，現在衛福部不但規劃假偏鄉計畫大增波波牙醫名額，還在波波醫師和牙醫的醫師執照考試資格上放水，不但沒有趨嚴，反而愈放愈寬。

黃映綺說，國內從民國98年就規定波波必須在台灣實習並且限制名額，原本開放國外學歷，應該是為了引進優秀人才，現在卻扭曲成為權貴子弟的習醫捷徑，政府還不惜為了放寬波波而違法行政，暴增的波波實習名額將會掠奪本土學生的教學資源，造成練習量不足，醫術就會不好，最後受害的就是全體民眾。

黃映綺強調，協會將在11月24日一起站上街頭呼籲總統賴清德競選時，在牙醫師後援會成立大會上親自承諾，會重視全台8所牙醫系的聲明，不會增加波波牙醫實習名額，希望賴總統信守承諾，不要毀壞台灣醫療。

針對「假偏鄉計畫」的指控，衛福部也澄清，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（113-116年度）」充實在地牙醫醫療量能計畫的24億經費，絕大部分皆直接用於解決偏鄉牙科醫療問題，本計畫114年度優先以已領有證書的牙醫師為招募對象，非網傳引進國外學歷牙醫學生。