狂用酸痛貼布竟「胃出血、腎衰竭」！譚敦慈揭原因：最多貼6小時

▲許多人覺得腰痠背痛時，第一個想到的就是貼痠痛藥布。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

肩頸酸痛又沒辦法按摩時，貼一張酸痛貼布就能舒緩許多。不過，無毒教母譚敦慈提醒，市售的痠痛藥布大部分都有水楊酸跟非類固醇的消炎止痛藥，會由皮膚吸收，一次貼太多或者貼太久，容易造成胃出血或腎臟傷害，建議一次最多就貼2片，且每次不能超過6個小時。

譚敦慈在健康節目《健康零距離》中指出，市售痠痛貼布主要有2個成份，一個是水楊酸，另外一個是非類固醇的消炎止痛藥。其中水楊酸會經由皮膚吸收，過去就曾發生一貼好幾天，導致胃出血的案例，也有一些人貼一貼，腎臟受到傷害。

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譚敦慈建議，使用痠痛藥布時要記得，不要一次貼太多，有些人一次就在背上貼了7、8片，她建議，一次最多貼2片就好，並且貼藥布的時間最好不要超過4到6小時，如果貼了痠痛藥布3、4天，疼痛處沒有改善的話，還是盡快就醫會比較安全。

事實上，台北市藥師公會發言人黃彥儒藥師先前就曾表示，痠痛貼布不建議長時間連續貼，時間一長恐怕會引起皮膚過敏；而且貼布使用超過一周仍沒有效果，代表可能沒有「對症下藥」，應詢問專業醫師、藥師。他建議，初次使用一款貼布時最好先剪下一小塊貼在手臂內側20分鐘，作為過敏測試，一般痠痛貼布最佳用法是每次使用3至4小時，每天使用1至3次，中間時間要取下讓皮膚透氣休息。

黃彥儒提醒，不建議長時間同部位連續貼痠痛貼布，超過一周沒效果應找專業醫師、藥師諮詢；不要一次貼一堆，避免全身性副作用；一片使用不要超過6小時；如果產生過敏反應，應立即停止使用；開放性傷口不要貼，避免引起感染問題；應該依照痠痛原因選擇貼布成分。