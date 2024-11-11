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北市團膳業者「肉品混針頭」！現場環境有病媒　衛生局稽查揪3缺失

衛生局稽查團膳業者。（圖／台北市衛生局提供）

▲北市團膳業者遭查獲病媒出沒。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

基隆市中山高中本月8日傳出午餐主菜「梅干扣肉」裡，竟混有2公分針頭，疑似為豬隻疫苗針具，引發關注。台北市衛生局今前往團膳業者場域稽查，結果發現「配膳區推車不潔」、「病媒出沒」及「前處理區牆面不潔」等衛生缺失事項，已開立限期改善，如複查仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億。

初步了解，基隆市中山高中為外訂團膳學校，由台北團膳廠商「士福美食股份有限公司」供應，梅干扣肉則使用CAS豬肉，製造廠商為嘉一香食品股份有限公司屏東廠，市府已責成學校依約計最高點罰則。今日稽查已告知廠商即日起暫停使用嘉一香CAS豬肉角，改以其他品牌或品項供應。

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台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今會同基隆市政府相關局處人前往該公司進行稽查，針對該團膳公司現場人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，現場查有配膳區推車不潔、病媒出沒及前處理區牆面不潔之衛生缺失事項，已開立限期改善通知單令業者改善，屆期將前往複查，如複查仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億。

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關鍵字： 基隆中山高中 團膳業者

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