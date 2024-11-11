明年將擴大肺癌公費篩檢！石崇良：下修「老菸槍」門檻

▲明年公費LDCT篩檢將放寬「老菸槍」門檻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

健保今年10月1日起擴大給付肺腺癌EGFR突變第三代標靶藥物，初估每年有4000患者可省百萬藥費。健保署長石崇良今（11）日進一步透露，明年將擴大公費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，進一步放寬「老菸槍」門檻和高風險對象。

健保署10月1日起擴大給付肺腺癌EGFR突變第三代標靶藥物，包括「晚期一線全面給付，橫跨第3B、3C、4期」、「EGFR基因突變，含Exon 19 Del或 Exon 21 L858R」、「不限腦轉移」。

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石崇良說，肺癌防治要「早期篩檢、早期用藥」，根據統計，目前有50%肺癌初診斷病人已是3、4期，其中4期約41%、3期約10%，但現今1期占比目前已提升至35%，比過去增加很多，由於早期發現的篩檢很重要，因此明年將擴編預算 ，擴大篩檢對象以及降低現在針對「老菸槍」30包-年的重度吸菸者定義（平均每日吸菸包數＊吸菸年數）。

台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，第3期肺癌病友往往面臨極為艱辛的治療過程，此次健保擴增和國際治療指引接軌，適用對象從第4期擴及第3B、3C期，也涵蓋EGFR Exon 19 Del基因突變或EGFR Exon 21 L858R基因突變患者，且不限腦轉移，從過去只有1成患者可獲給付，擴大給付後有近9成晚期肺癌EGFR基因突變患者可受益於健保治療，一年新增約4千名患者受惠。

此擴大給付政策，補足晚期治療的最大缺口，可望提升晚期肺癌存活率及降低死亡率。石崇良強調，未來將持續在健保財務可負擔下，致力與國際治療指引接軌，優化治療策略與選擇，讓更多患者受益。