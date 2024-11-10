出生僅840克！早產兒克服呼吸窘迫、胎便阻塞　住院2個月順利返家

▲輔大醫院新生兒照護團隊，全心守護840克掌心寶貝，圖為新生兒科醫師簡佑軒。（圖／輔大醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

陳小妹妹出生時僅30週、體重840 克，是輔大醫院接生過最輕的早產兒，剛出生立即面臨肺部不成熟造成的呼吸窘迫，還有腸胃不成熟出現的胎便阻塞症候群，經過醫療團隊細心照護，並一一克服各種低體重兒併發症，終於在2個多月的住院後，長大到2520公克，日前順利出院。

輔大醫院婦產科醫師呂彥鋒指出，陳媽媽是困難懷孕的病人，連續流產4次才懷上第二胎，懷孕26週出現妊娠高血壓合併子癲前症，造成胎盤血流不良，門診持續追蹤發現胎兒體重無明顯增長，有早產出生可能性，於29週住院安胎，並且照會新生兒科。

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輔大醫院兒童醫學部新生兒科醫師簡佑軒表示，陳媽媽當時非常不知所措，很擔心早產兒跟低體重兒的相關併發症，出生後除了死亡率高，還有腦部、肺部及腸胃等器官有許多問題要面對及處理。

後續婦產科醫療團隊以飲食衛教、控制血壓及預防子癲症，但胎兒體重在住院2週後仍無明顯增長，後續於30週又6天剖腹生產，新生兒科團隊立即接手照護。

▲陳妹妹出生時是僅有840克的掌心寶貝。

簡佑軒說明，陳妹妹首先就面臨肺部不成熟所造成的呼吸窘迫症候群，有呼吸喘及血氧不穩定狀況，經團隊給予正壓呼吸支持後穩定下來；由於腸胃不成熟以致消化功能不佳，產生肚子脹、胎便硬解不出來的胎便阻塞症候群，經過醫療團隊謹慎調整奶量、藥物以及全靜脈營養支持，症狀逐漸改善。

後續還出現早產兒呼吸暫停、貧血、肺支氣管發育不良等情況，所幸在細心照護治療下一一克服，經歷2個多月的住院，陳妹妹從 840克長大到2520 克重，日前順利出院。

▲輔大醫院新生兒照護團隊，簡佑軒醫師(左)、王崧樺醫師(右)。（圖／輔大醫院提供）

極低體重早產兒（出生體重小於 1000克）是新生兒照護團隊所需照顧最有挑戰性跟難度的族群。簡佑軒指出，極低體重早產兒非常脆弱，若沒有妥善照護很可能失去性命，也因為體內的官都不成熟，出生後需要即時進行多項醫療處置，例如需要氣管插管給予表面張力素促進肺部成熟、中央靜脈導管給予全靜脈營養輸液等。

簡佑軒表示，新生兒照護團隊不只有新生兒科，像是眼科檢查眼睛有無視網膜病變、耳鼻喉科檢查聽力以及兒童神經科、復健科評估發展，是否需要早期復健介入等，每一項照顧對於早產兒都很重要，環環相扣，缺一不可，必須新生兒科照護團隊一起努力，才能讓早產兒平安健康長大，回到溫暖的家、爸媽的懷裡。

▲經過兩個月細心照顧，陳小妹妹終於順利出院，回到家中。（圖／輔大醫院提供）