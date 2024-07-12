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視力矯正新潮流！新一代視優SILK近視雷射手術同步國際、在台上市

▲▼近視,雷射矯正,乾眼症,眼科,視力,雷射近視矯正手術,潘志勤,視優SILK 。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

近視一直是非常困擾國人的問題，尤其在現代高度數位化的生活中，電子設備的使用頻率增加，進一步提高了近視的發生率和進展。傳統的矯正方式如配戴眼鏡、隱形眼鏡，雖然可以暫時改善視力，但並未解決根本問題，長時間佩戴眼鏡還會造成鼻梁或耳朵疼痛。因此，雷射近視矯正手術成為了許多人矯正視力的選擇。

一專利技術+連續光斑 恢復快、降低乾眼風險
前中華民國眼科醫學會理事長、高雄上明眼科診所總院長潘志勤醫師表示，近視雷射手術自發展以來經歷了多次革新與改進，技術逐漸成熟並帶來更多的優勢。早期的TPRK和FS-LASIK手術，以及後來的一般角膜透鏡取出術，是透過去除角膜表面或切割角膜來矯正視力。然而，這些手術技術在初期發展階段除了存在一定的操作挑戰外，可能術後恢復的速度會較慢，或伴隨一定的角膜神經損傷導致乾眼症加劇的風險。

▲▼近視,雷射矯正,乾眼症,眼科,視力,雷射近視矯正手術,潘志勤,視優SILK 。（圖／品牌提供）

▲前中華民國眼科醫學會理事長、高雄上明眼科診所總院長潘志勤醫師。

近來，新型雙凸透鏡設計在近視雷射手術中取得了顯著突破。這項技術的核心在於減少手術時損傷角膜神經叢，從而有效降低乾眼症的發生，並顯著提升術後的舒適度和恢復速度。潘志勤院長提及，視優SILK專利雙凸透鏡的應用具有多項優勢。首先，它使切割過程更加均勻且透過高頻率低能量的方式切割，能夠更平滑的進行手術，這有助於降低手術後水霧感和皺摺的產生，進一步提升視覺效果和患者的滿意度。再者，雙凸透鏡技術通過精確控制切割位置，減少了對角膜神經叢的影響，有效地降低了術後乾眼症的風險。此外，由於雷射光斑更加細緻密集，提升角膜的癒合速度，加速術後的恢復過程，幫助患者在術後能夠更快地恢復正常視力，減少不適感。

術前全面檢測 提高成功率、回復清晰視界
國際研究顯示，這項新技術依一般角膜透鏡取出術臨床運用多年後的經驗加以改良，大大提升患者的舒適度和恢復速度，並在臨床應用中獲得了良好的反饋和滿意度。潘志勤院長強調，在進行近視雷射手術前，需要進行全面性的檢查，包括乾眼症檢測、眼底檢查、角膜以及夜間瞳孔大小和水晶體狀況的綜合評估，只有符合條件的患者才能進行手術討論和操作。新一代視優SILK術後恢復良好，但建議還是要遵循醫師指示防止感染，及控制術後的炎症反應。術後第一天患者應完全休息，以促進早期恢復。第二天需回診檢查，確保手術部位的穩定與恢復進度。根據臨床觀察，大多數患者在術後一至七天內即可顯著恢復視力。

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